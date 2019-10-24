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Облом: на бирже подорожали все валюты

Все валюты подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг.

Торги на БВФБ завершились ослаблением белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина подорожала на 0,11%, а с начала недели уже на 0,27%.

Курс доллара поднялся на 0,0024 рубля до 2,0424 BYN/USD. Американец укрепляется второй день, но за это время его курс вырос всего на 0,0051 BYN, а с начала октября он обвалился на 0,0338 BYN.

Курс евро вырос на 0,0068 рубля до 2,2757 BYN/EUR. Европейская валюта подорожала с начала месяца всего на 0,0063 BYN.

Курс российского рубля подрос всего на 0,0010 BYN до 3,1995 BYN/100 RUB.

Центробанк России

Уже второй раз подряд российский Центробанк принял решение повысить курсы доллара и евро на завтра:

официальный курс доллара вырос на 6 копеек до 63,8600 российских рублей;
официальный курс евро поднялся на 18 копеек до 71,1400 российских рублей.
Источник: select.by
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