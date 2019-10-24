Румас снова едет в Москву

Сергей Румас будет участвовать в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба правительства.





Предполагается, что мероприятия в российской столице пройдут в инновационном центре "Сколково" в узком и расширенном составах.





В Москве по завершению всех заседаний планируется подписание целого пакета документов. В том числе будет подписано соглашение между Евразийским экономическим союзом и Сербией.





Сергей Румас на этой неделе уже был в "Сколково", где принимал участие в форуме "Открытые инновации".





На полях мероприятия глава белорусского правительства провел рабочую встречу со своим российским коллегой. В ходе переговоров Сергей Румас и Дмитрий Медведев "сверили часы" по "углубленной интеграции".











