Румас снова едет в Москву
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетит 24-25 октября с рабочим визитом Москву.
Сергей Румас будет участвовать в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба правительства.
Предполагается, что мероприятия в российской столице пройдут в инновационном центре "Сколково" в узком и расширенном составах.
В Москве по завершению всех заседаний планируется подписание целого пакета документов. В том числе будет подписано соглашение между Евразийским экономическим союзом и Сербией.
Сергей Румас на этой неделе уже был в "Сколково", где принимал участие в форуме "Открытые инновации".
На полях мероприятия глава белорусского правительства провел рабочую встречу со своим российским коллегой. В ходе переговоров Сергей Румас и Дмитрий Медведев "сверили часы" по "углубленной интеграции".
Источник: sputnik.by
13:49 24/10/2019
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