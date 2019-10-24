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Румас снова едет в Москву

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетит 24-25 октября с рабочим визитом Москву.

Сергей Румас будет участвовать в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба правительства.

Предполагается, что мероприятия в российской столице пройдут в инновационном центре "Сколково" в узком и расширенном составах.

В Москве по завершению всех заседаний планируется подписание целого пакета документов. В том числе будет подписано соглашение между Евразийским экономическим союзом и Сербией.

Сергей Румас на этой неделе уже был в "Сколково", где принимал участие в форуме "Открытые инновации". 

На полях мероприятия глава белорусского правительства провел рабочую встречу со своим российским коллегой. В ходе переговоров Сергей Румас и Дмитрий Медведев "сверили часы" по "углубленной интеграции".
Источник: sputnik.by
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