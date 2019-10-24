Денис Миронов, чтобы защитить свою мать Светлану. В деревню Новоселки Петриковского района Белсат пригласил, чтобы защитить свою мать Светлану.





«Мы приезжаем: что случилось? А она говорит, что зарплату дали 130 рублей – за 29 дней, – рассказывает Денис, стоя у больницы. Всю ночь плакала, повысилось давление, и вот, забрали в больницу».





Женщина работает в совхозе «Новоселки» – ухаживает за телятами. Низкую зарплату ей объясняют плохими показателями.





«Они говорят, что нет приплода… но в этом не наша вина, – рассказывает Светлана Миронова. – Нет в совхозе кормов. Комбикорма они не давали полгода. И был очень сильный падеж. Так а где приплод был годом раньше? Год не плодились!»





В этом году Светлана Миронова ни разу не получила даже минимальной зарплаты 330 рублей. При этом работает женщина почти без выходных.





«И часов же много! 209 часов! Нам полагается делать, например, 164 часа, а лишние часы они попросту выбрасывают. Они не доплачивают нам!», – жалуется Светлана.





Но даже заработанные 130 рублей Светлана на руки не получила. Часть предприятие перечисляет в местный магазин. Что это за странное нововведение и как оно работает, Денис Миронов спросил у продавщицы.









«Дают ведомости нам на отоваривание, 50 рублей на человека. Независимо от зарплаты – по 50 рублей. Работник приходит к нам, набирает, к примеру, на 15 рублей, потом еще на 25, ну и так до конца», – пояснила продавщица.





Пока мать – в больнице, сыновья помогают подготовиться ей к зиме.





«Дрова стоят 120 рублей, порубить, порезать – 50, 30 рублей, а зарплата у матери 100-120, – говорит второй сын Светланы, Максим. – А еще нужно коммуналку оплатить, поесть. Как жить на такую ​​зарплату?!»





Начальник отдела экономики управления сельского хозяйства Петриковского райисполкома Алисия Полторан объяснила, почему такая ситуация сложилась в совхозе «Новоселки».





«Да, там есть нарушения, там перечисляют. Но надо разбираться! У этого человека нет нагрузки, у нее норма – 90 голов. На данный момент она обслуживает 50. Но бригадир ставила ей полный рабочий день. Надо разбираться! Поэтому завтра мы вызываем представителей хозяйства, они с ведомостями приедут, будем смотреть!», – заверила Алисия Полторан.





Геннадий Федынич, лидер профсоюза радиоэлектронной промышленности, напоминает: наниматель в любом случае обязан выплачивать минимальную зарплату – 330 рублей.





«Если он не выплачивает, то нужно написать жалобу в департамент труда, в районный или межрайонный. Там зафиксируют эти нарушения. И наниматель должен будет выплатить все, что он не выплатил за этот год этому работнику. Не надо этого бояться, если не хотите жить в нищете», – говорит Федынич.





Перевод же денег в магазин может осуществляться только по письменному заявлению работника.









Денис Миронов, сын Светланы, уже написал жалобу в местную прокуратуру с просьбой проверить предприятие «Новоселки». Но и на этом останавливаться не планирует.





«Я буду дальше заниматься этим вопросом, так как хочу защитить не только свою мать, но и других колхозников… потому что я отсюда родом».







