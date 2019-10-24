"Гулливер" покупать за $11 млн никто не хочет. Что дальше?

Александр Семененко. Что будет дальше и есть ли у кого-то вопросы по цене — в материале. Об этом TUT.BY рассказал антикризисный управляющий. Что будет дальше и есть ли у кого-то вопросы по цене — в материале.

Недостроенный торгово-развлекательный центр находится в хорошем проходном месте — на пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. Сейчас объект представляет собой фундамент и несколько этажей. Выглядит он так:









Сегодня должны были пройти торги по его продаже за примерно 22,3 миллиона рублей, или около 10,8 млн долларов, но покупателей не нашлось. Не менее чем через 14 дней объект можно выставить на аукцион повторно, что, скорее всего, и будут делать.





Максимальное снижение начальной цены в таком случае — 10%. А уже с 2020 года Мингорисполком имеет право изъять землю под объектом и снести его. Естественно, для инвесторов-создателей «Гулливера» это самый нежелательный вариант.





Как и кем строился «Гулливер»

Многофункциональный комплекс «Гулливер» строила компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик — «Арэса-Сервис».





Для строительства компания «Гулливер» привлекала деньги физлиц и юрлиц по предварительным договорам купли-продажи помещений, которые должны были перейти им после достройки объекта. Таких соинвесторов оказалось более 50, включая «Арэса-Сервис».









Но достройки не произошло. В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Земля предоставлена застройщику до конца 2019 года.





Конфликт между кредиторами

Долги компании перед кредиторами составляют около 35 миллионов рублей, а это значит, что даже при условии продажи объекта на повторном аукционе по начальной цене каждый получит лишь чуть больше половины от вложенного. А некоторые влили туда миллионы долларов.





Как мы писали ранее, ряд кредиторов-соинвесторов считают, что ответственность за произошедшее лежит на «Арэса-Сервисе». Этого застройщика они называют главным реализатором и идеологом проекта, связанным с компанией «ТРЦ Гулливер».





Мол, переговоры о покупке помещений они вели в числе прочего с топ-менеджерами «Арэсы» и заключали сделки в их же офисе. Кроме того, согласно документам, американские компании-учредители «Гулливера» с 2013-го по 2017 год входили также в состав учредителей «Арэсы».





И именно эти компании в 2016 году давали доверенность директору «Арэса-Сервиса» на выполнение значимых действий относительно «Гулливера». В «Арэсе» же говорили, что они являются такими же пострадавшими кредиторами, как и все.





Что с ценой?

Некоторые кредиторы-инвесторы считают, что стоимость недостроя завышена. По их словам, рыночная цена «Гулливера» — 4−5 миллионов долларов. По их словам, это им говорили в числе прочего представители иностранных девелоперских компаний, которых они пытались привлечь в проект.





Поэтому у ряда бизнесменов, купивших помещения по предварительным договорам купли-продажи, возникал вопрос к «Арэса-Сервису»: куда делась разница между вложенными более чем 30 миллионами и рыночной ценой объекта?





Несколько минских крупных девелоперов, опрошенных TUT.BY, оценивали недострой в 3−4 миллиона долларов.