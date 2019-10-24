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В проекте госбюджета на 2020 год заложена 10%-ая девальвация

Кроме того, бюджет рассчитывался исходя из средней цены нефти марки Urals на уровне 60 долларов за баррель и среднегодовой инфляции в РБ, равной 5%. Это базовый сценарий экономического развития страны.

В проекте госбюджета на 2020 год заложена 10%-ая девальвация
Таким образом, подход к формированию бюджета в текущем году значительно отличается от практики прошлых лет, когда при расчете бюджета использовался негативный сценарий развития экономики, что позволяло легко перевыполнять планы по доходам и получать значительный профицит бюджета.

Налоговая нагрузка на белорусскую экономику в 2020 году должна составить около 24,3% от ВВП. При этом предполагается проиндексировать налоги на величину прогнозируемой инфляции.

При этом учитываются потери бюджета вследствие осуществления налогового маневра в России, а также ряда изменений законодательства РБ. В результате доходы консолидированного бюджета в 2020 году увеличатся незначительно — примерно до 39,5 млрд. рублей.

При этом расходы на финансирование социальной сферы в 2020 году вырастут не менее чем на 11%. 

Расходы на оплату труда в консолидированном бюджете составят около третьей части всех расходов. На зарплату будет направлено около 15 млрд. рублей, что обеспечит соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне 80%. По сравнению с 2019 годом расходы на зарплату планируется увеличить примерно на 1,8 млрд. рублей. 

Дополнительные средства выделяются и на поддержку пенсионных выплат на уровне не ниже 40% от средней заработной платы. В Фонд социальной защиты будет направлено около 2 млрд. рублей субвенций.


Кроме того, на финансирование семейного капитала будет направлено 350 млн. рублей. Но эти средства людям пока не выплачиваются, а направляются на осуществление инвестиционных проектов.

В проекте государственного бюджета Беларуси на 2020 год заложен средний курс доллара на уровне 2,2447 рублей за доллар, что примерно на 10% выше текущего уровня.

Такие данные приведены в статье «Основные подходы к формированию проекта бюджета на 2020 год» начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень, опубликованной в журнале «Финансы. Учет. Аудит».
Источник: select.by
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