Рейтинг Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

Елена Батурина и Татьяна Бакальчук





Совокупное состояние 25 участниц рейтинга, по оценке журнала, составляет 9,9 млрд долларов.





Первую позицию в списке, как и в предыдущие годы, занимает 56-летняя жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина. Ее состояние Forbes оценивает в 1,2 млрд долларов. В прошлом она была одним из крупнейших девелоперов Москвы, а сейчас занимается бизнесом за рубежом.





"Она совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США", - говорится в публикации издания.





Кроме этого, недавно Батурина занялась производством сыра.





Справедливости ради следует отметить, что "раскрутилась" Батурина исключительно благодаря мужу Юрию Лужкову в его бытность мэром Москвы.





А вот второе место у 43-летней основательницы крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук с состоянием в 1 млрд долларов, которая действительно заработала свой миллиард сама.





"По данным компании, ее оборот в 2018 году составил почти 119 млрд рублей. В августе 2019 года Wildberries открыла свой 5000-й пункт выдачи заказов в городе Снежногорске Мурманской области с населением около 12 000 человек. До конца года компания планирует открыть еще как минимум 2000 пунктов выдачи заказов", - пишет журнал.





На третьем месте - супруга миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна. Она вместе с мужем участвует в капитале банка "Россия" и страховщика "Согаз". Ее состояние Forbes оценивает в 600 млн долларов.





В первую десятку рейтинга также вошли Елена Рыболовлева (600 млн долларов), Ольга Белявцева (550 млн), Лилия Ротенберг (500 млн), Татьяна Кузнецова (460 млн), Наталья Луценко (425 млн), Лидия Михайлова (415 млн) и Евгения Гурьева (390 млн).









Как составляли рейтинг

При расчете рейтинга использовалась оценка стоимости принадлежащих его участницам активов: акций компаний, объектов недвижимости и так далее, пишет Forbes.





При этом публичные компании оценивались по рыночной капитализации, а закрытые - на основании данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале, кроме того проводилась сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом ставшими объектами сделок купли-продаж.