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Минэкономики объяснило провал Беларуси в рейтинге Doing Business. Неубедительно

Министерство экономики Беларуси отреагировало на публикацию рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020. В нем оцениваются условия ведения бизнеса в 190 странах мира.

В этом году Беларусь провалилась, опустившись с 37 на 49 место. При этом вдасти  ставили цель попасть в первую тридцатку рейтинга.

Оценка Беларуси за год уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении с Doing Business — 2019. По ряду компонент рейтинга наша страна сохранила позиции, но по некоторым — ухудшила.

Минэкономики объясняет провал в рейтинге динамикой других стран. 

«Снижение позиции Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса-2020» в целом и по ряду компонентов во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга», говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отмечают, что ряд мер по либерализации условий ведения бизнеса в 2018-19 году не были охвачены исследованием Всемирного банка из-за его методологии. 


Напомним, эксперты оценивают условия ведения бизнеса по стандартным кейсам для всех стран. Например, регистрация нового бизнеса оценивается для ООО в столице страны. Таким образом, существующие условия для регистрации ОАО или индивидуального предпринимателя не будут влиять на оценку страны для рейтинга.

Минэкономики подчеркивает, что правительство намерено продолжать «реализацию комплекса реформ во всех сферах деятельности, в том числе, с учетом положительного опыта зарубежных стран и рекомендаций Всемирного банка».
Источник: Reform.by
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