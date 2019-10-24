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Лауреат Нобеля назвал мифом пользу для экономики от снижения налогов

Экономист Абхиджит Банерджи, ставший в этом году лауреатом премии Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике, убежден, что стимулировать спрос нужно с помощью повышения, а не понижения налогов.

Необходимость снижать налоги для стимулирования инвестиций — это миф, придуманный представителями бизнеса, считает он, Bloomberg.

По его мнению, понижение налогов «дает стимул» только богачам, которые и так «сидят на тонне наличных». Более правильный подход для стимуляции спроса — поднять отдельные налоги для обеспеченных людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, считает Банерджи.

«Вы не стимулируете рост, сокращая налоги. Вы стимулируете его, давая деньги людям. Инвестиции отреагируют на спрос», — уверен он.

Стимулировать развитие бизнеса с помощью снижения налогов пытаются многие страны: Китай ранее сократил подоходный налог и налог на корпоративную прибыль, что обойдется экономике страны в $280 млрд; Индия снизила налоги для корпораций на сумму $20 млрд.


Бенерджи считает, что растущее неравенство в развитых странах, таких как США, разозлило людей и способствовало развитию напряженности в международной торговле. «То, что ради роста вы позволили неравенству взорваться до такого уровня, — это невероятно», — отметил он.

Абхиджит Банерджи, его супруга Эстер Дюфло и Майкл Кремер получили премию Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике за «экспериментальные подход к борьбе с глобальной бедностью».
АФН
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