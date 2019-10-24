— У нас в экономике застой или стагнация. И Лукашенко справедливо говорит: разумная ротация кадров — это эффективная прививка от недуга застоя. Главная цель исключить кумовство, когда человек постоянно находится на одном месте, не двигается ни туда, ни сюда. Зарастает тиной и ложится на должность. И никакими конечностями уже не шевелят…





И это все говорит человек, который 25 лет находится на одной должности, — замечает экономист.





По мнению Романчука, даже если вывести главу государства за скобки, мол, он обеспечивает какую-то безопасность и стабильность в стране, то «есть же куча людей вокруг него, которые с начала 90-х управляют страной, управляют финансами, вырабатывают стратегии. И говорят то, что хочет услышать сам Лукашенко».





— Вместо того, чтобы говорить про кумовство, он просто взял бы и встряхнул все это, вышел из зоны кадрового комфорта. Когда каждое утро приходят одни и те же «зализатели», а единственным голосом хоть какого-то протеста является младший сын... В этой ситуации абсурдно и опасно, когда зона комфорта превращается в полигон для «зализывания» и очковтирательства, — подчеркнул экономист.









Предприниматель Александр Малашко, в свою очередь, отметил, что «многие психологи говорят о том, что если не происходит изменений в профессиональной деятельности каждые 7-8 лет, то может случиться так называемая профессиональная деформация»:





— Я с ней сталкивался в своей жизни лично много раз. Это не значит, что сегодня ты занимался строительством, а завтра надо идти в автосервис или открыть парикмахерскую. Нет. На самом деле, ты может делать все тоже самое, но несколько в другом ракурсе. Тогда ты развиваешься.





В противном случае, становится очень сложно предложить что-то новое… Когда кто-то начинает предлагать человеку другой взгляд, не совпадающий с его взглядами, есть один ответ — «я знаю». Вот как только кто-то начинает говорить эту фразу... Это значит, что он находится в вакууме, и профессиональная деформация работает вовсю, — предупреждает гость «Примуса».



