Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Романчук: «Это же абсурдно, когда единственным голосом протеста является младший сын»

Как власть на самом деле (не) борется с кумовством. В свежем выпуске проекта «Примус» экономист Ярослав Романчук привел красноречивый пример, который характеризует реальное положение дел во властной вертикали.

Романчук: «Это же абсурдно, когда единственным голосом протеста является младший сын»
Скриншот видео пресс-службы Кремля
— У нас в экономике застой или стагнация. И Лукашенко справедливо говорит: разумная ротация кадров — это эффективная прививка от недуга застоя. Главная цель исключить кумовство, когда человек постоянно находится на одном месте, не двигается ни туда, ни сюда. Зарастает тиной и ложится на должность. И никакими конечностями уже не шевелят…

И это все говорит человек, который 25 лет находится на одной должности, — замечает экономист.

По мнению Романчука, даже если вывести главу государства за скобки, мол, он обеспечивает какую-то безопасность и стабильность в стране, то «есть же куча людей вокруг него, которые с начала 90-х управляют страной, управляют финансами, вырабатывают стратегии. И говорят то, что хочет услышать сам Лукашенко».

— Вместо того, чтобы говорить про кумовство, он просто взял бы и встряхнул все это, вышел из зоны кадрового комфорта. Когда каждое утро приходят одни и те же «зализатели», а единственным голосом хоть какого-то протеста является младший сын... В этой ситуации абсурдно и опасно, когда зона комфорта превращается в полигон для «зализывания» и очковтирательства, — подчеркнул экономист.


Предприниматель Александр Малашко, в свою очередь, отметил, что «многие психологи говорят о том, что если не происходит изменений в профессиональной деятельности каждые 7-8 лет, то может случиться так называемая профессиональная деформация»:

— Я с ней сталкивался в своей жизни лично много раз. Это не значит, что сегодня ты занимался строительством, а завтра надо идти в автосервис или открыть парикмахерскую. Нет. На самом деле, ты может делать все тоже самое, но несколько в другом ракурсе. Тогда ты развиваешься.

В противном случае, становится очень сложно предложить что-то новое… Когда кто-то начинает предлагать человеку другой взгляд, не совпадающий с его взглядами, есть один ответ — «я знаю». Вот как только кто-то начинает говорить эту фразу... Это значит, что он находится в вакууме, и профессиональная деформация работает вовсю, — предупреждает гость «Примуса».
gazetaby.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru