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Беларусь потеряла 12 позиций в рейтинге Doing Business

Беларусь в обнародованном сегодня рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2019 заняла 49-е место среди 190 стран мира. По сравнению с прошлым годом Беларусь опустилась на 12 позиций.

Беларусь отстала в рейтинге практически от всех партнеров по Евразийскому экономическому союзу. За прошедший год Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись с 28-е на 25-е место, Россия также продвинулась с 31-го на 28-е место. Армения также опережает Беларусь — она занимает 47-е место (в прошлом году -41-ю позицию в рейтинге). Наихудшие показатели среди стран ЕАЭС у Кыргызстана — 80-е место, в прошлом году страна занимала 70-е место.

Другие соседи Беларуси расположились на еще более высоких местах: Литва — 11-е, Латвия — 19-е, Польша — 40-е. Среди стран-соседей наихудщий показатель у Украины — 64-я позиция в рейтинге.


В глобальном рейтинге Doing Business уже четвертый год подряд лидерство удерживает Новая Зеландия. На втором месте находится Сингапур, на третьем — Гонконг. В десятке стран с наиболее благоприятными условиями для предпринимательской деятельности за ними следуют Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

Совокупная оценка рейтинга Doing Business состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности (доступность процедуры банкротства).
news.tut.by
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