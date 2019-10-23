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"Я думаю, что у нас получится с поставками и переработкой нефти, если мы договоримся по цене. Ну, а почему не договориться? Мы вместе можем перерабатывать вашу нефть и продавать на премиальных европейском рынке, украинском рынке, на любом, потому что качество, выход хороший у нас нефтепродуктов. Я не скрывал, что мы и это будем обсуждать во время моего визита в Казахстан", - сказал глава государства.









Он выразил уверенность в том, что в Евразийском экономическом союзе необходимо развивать двусторонние контакты между странами-участницами. "Надо, чтобы были совместные проекты. И не только казахстанско-российские, белорусско-российские, но и напрямую - Казахстан - Беларусь", - пояснил Президент. Однако на пути развития таких контактов часто приходится преодолевать разного рода препятствия. "Мы порой сами себе создаем эти барьеры. У нас нет полной унификации национального законодательства. Решения, которые мы иногда принимаем, мы их не адаптируем и не вносим изменения в национальные законодательства, не имплементируем. Эти вопросы, фактически субъективного характера, их нужно снимать. Барьеров быть не должно", - подчеркнул глава государства.





"Опять же повторюсь: если есть барьеры внутри нашего союза, Казахстан начинает смотреть вокруг: а как двигаться, в каком направлении, если здесь закупорили, если здесь нет движения нефти в направлении союзника, Беларуси (Россия не пропускает эту нефть), тогда казахстанцы начинают смотреть на Китай, начинают смотреть южнее - на Пакистан, Индию. Туда будут поставлять эти продукты. Это нормально? Это ненормально", - продолжил белорусский лидер.





"Я думаю: если Россия заинтересована в развитии нашего экономического союза, она не станет препятствовать этому, - добавил Президент. - Потому что если мы начнем блокировать общие проекты в ЕАЭС, ну что ж, как я часто говорю, тогда другие страны, как Беларусь, Казахстан, будут искать счастья на стороне".



