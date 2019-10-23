Увенчаются ли переговоры успехом, сказать сложно. Ведь предыдущие попытки приватизации «Гомсельмаша» компаниями из России и Китая результата не принесли.





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— Вы знаете мое отношение к приватизации государственной собственности. Оно очень аккуратное, внимательное, точечное. Мы никому не предлагали, а предложили казахстанцам подумать о том, чтобы они могли войти в акционерный капитал «Гомсельмаша» и создать глубокую кооперацию на «Гомсельмаше» с участием вашего, казахстанского капитала, — сказал Лукашенко в интервью информагентству «Хабар» накануне визита в Казахстан.





По словам белорусского лидера, президент Касым-Жомарт Токаев уже заинтересовался этим проектом. «Мы его будем обсуждать. И если мы на „Гомсельмаше“ начнем производить белорусско-казахстанскую технику, кто от этого потеряет? Никто. Мы только выиграем», — считает Лукашенко.









Недавно первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин обсуждал покупку акций «Гомсельмаша» с совладельцем «Агромашхолдинга KZ» Андреем Лаврентьевым. Эта компания является официальным дилером «Гомсельмаша» в Казахстане. Партнеры даже наладили совместную сборку зерноуборочных комбайнов под торговой маркой Essil.





У Казахстана есть большая потребность в комбайновой технике. По данным на 2018 год, 46% комбайнов старше 17 лет. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в дополнительных инвестициях в «Гомсельмаш», пишет tut.by





Во время недавней поездки в Ветковский район Лукашенко поручил «как можно скорее вывести „Гомсельмаш“ на рентабельную работу и перестать говорить о нем в отрицательном плане».





Власти Беларуси уже давно хотят привлечь внешнего инвестора на гомельское предприятие. Много раз поднимался вопрос об объединении «Гомсельмаша» с «Ростсельмашем». «Ростсельмаш» давно предлагает: давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы «Гомсельмаш» превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное: и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая — все там — в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения», — говорил Александр Лукашенко в 2018 году.









Белорусское руководство было готово продать «Гомсельмаш» за сумму не менее 500 млн долларов. Интерес к производителю сельхозтехники проявляли китайские компании. Но хотели сократить численность рабочих минимум на треть. Власти Беларуси на это не пошли.







