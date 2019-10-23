Экспорт второго хлеба из Беларуси в сыром виде на порядок превышает импорт, чего не скажешь о переработке. Прилавки заполнены зарубежной продукцией — чипсами, замороженным картофелем фри, сухим пюре, полуфабрикатами. Что мешает нам при столь солидных запасах сырья заткнуть за пояс зарубежные фирмы и самим зарабатывать на экспорте?

Картина с маслом

«Брест» — один из крупных гипермаркетов города. Картина типичная для всей страны: морозильники забиты нарезанной тонкой соломкой или ломтиками картошкой, которую обжаренной в масле так любят посетители заведений фастфуда. Цена за килограмм начинается от 6 с лишним рублей. Такой картофель у нас в стране пока не производят вообще, так что десятки тысяч порций фри, ежедневно разлетающихся как горячие пирожки по кафе и ресторанам Беларуси, готовят из привозной продукции. Рядом — мороженые драники... из Польши! Килограмм — 5 рублей 34 копейки. По соседству лежат белорусские, но стоят уже 7 с копейками за кило. Цены на быстрорастворимое порошковое картофельное пюре, как отечественное, так и импортное, одинаковы: 1 рубль 40 копеек за 40‑граммовую упаковку. Но одно дело произвести у нас, другое — завезти из России. Зарубежных чипсов больше даже визуально. И многие стоят дешевле белорусских.





Так, при щедром урожае наш производитель проигрывает и в цене, и в объемах.

Желаемое и действительное

Фермер из Ивановского района Николай Устымчук в этом году вырастил около 40 тонн картофеля. Говорит, с удовольствием продал бы ее на переработку. Вопрос, кто возьмет:





— Никто не интересуется. Зачем с нами заниматься, если завезут из‑за границы? Кроме того, переработчики с нами, производителями, плохо рассчитываются. Если бы мне заказали нужные сорта, я бы их вырастил под нужды конкретного предприятия.





С фермером солидарен и крупный сельхозпроизводитель. В этом году в ОАО «Агро‑Мотоль», что в том же Ивановском районе, убрали 15 тысяч тонн картофеля. Продукция хорошо идет на экспорт, вот только то, что не расходится, пускают на корм скоту. Роскошь, говорит директор предприятия Вячеслав Каштальян, а что делать:









— Мы можем произвести любой картофель, любого направления, любых свойств. Был бы спрос. Когда‑то переработчик брал его даже на чипсы, но и поныне не может рассчитаться. Решили больше с этим не связываться.





У производителей свои аргументы. Илья Юрусов, начальник производства компании ООО «Белпродукт», выпускающей брендовые «Mega Chips», «Бульба Chips», «Премьер» и другие, говорит, что они готовы работать с отечественным производителем. Нет конкретного предложения:





— Белорусское сырье в разы облегчило бы нам работу. Но сегодня в стране не производится картофель для чипсовых сортов. Поэтому мы вынуждены покупать его в других странах. Всем сельхозпроизводителям известно, что в Беларуси заводы по переработке картофеля можно по пальцам пересчитать. Была бы заинтересованность — они нашли бы рынки сбыта. Но дальше разговоров речи не идет. Конечно, риски у них есть, но лично к нам это не относится. Мы стабильны и расплачиваемся с нашими партнерами.





По данным Белстата, за первое полугодие этого года в страну было импортировано 4.011 тонн мороженого картофеля. Экспорт же составил всего 197 тонн. А вот еще одна позиция: мука, порошок, хлопья, гранулы картофельные. Экспорт — всего 816 тонн, импорт — 1.120 тонн.





Начальник управления КГК Брестской области Алексей Дмитрук рассказывает о недавнем мониторинге крахмальной отрасли региона:





— В течение последних трех лет аграрии области практически не возделывали высококрахмалистые сорта картофеля. К примеру, на полях ОАО «Отечество» в Пружанском районе, который производит крахмал, крахмалистость заготовленного картофеля в прошлом и позапрошлом годах не достигла даже минимальной отметки. Мощности были загружены только на 40%. А при низком качестве сырья о качестве конечного продукта и говорить не приходится. Схожая ситуация в ОАО «Верховичский крахмальный завод» в Каменецком районе. Там мощности были загружены только на 30%. На обоих производствах простаивает оборудование, а на момент мониторинга царила антисанитария: мусор, паутина, грязь в помещениях... О каких экономических успехах тут можно говорить?





Впрочем, есть и еще одна причина, по которой до потребителя не доходит наша продукция переработки картофеля. В следующем году Республиканское производственное дочернее унитарное предприятие «Толочинский консервный завод» запустит первое в стране производство картофеля фри. Впрочем, говорит директор предприятия Анатолий Анюховский, произвести — еще не значит продать:









— Сделаешь фри, а торговля не возьмет, потому что привыкли покупать его в Польше. Мне местное руководство одной из сетей быстрого питания сказало, что в случае с фри надо проходить сертификацию, а потом, мол, будем смотреть, выбирать... Сегодня частник захотел — взял, захотел — нет. И никак это не решается. Если бы не экспорт в Россию, в Казахстан, то хоть ты сам ешь свою картошку, яблоки и пей свой сок...





ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Белоусов, заведующий сектором КГК Брестской области:





— Сегодня производитель сам должен стучаться во все двери, предлагать не только свою продукцию, но и узнавать спрос. Мало вырастить картофель — нужно спросить у переработчика, какой сорт того интересует, и работать под заказ. А переработчику в свою очередь необходимо ориентироваться на параметры организации торговли или общепита, с которыми они хотят сотрудничать. Вплоть до времени завоза продукции. Неправильно говорить, что те же сетевики, например, работают по накатанной схеме. Они просто не хотят рисковать, предпочитая покупать продукцию у проверенных партнеров. Что касается высокой цены на конечную продукцию отечественного производства, то нужно снижать себестоимость. Внедрять новые технологии, уменьшать энергозатраты и в том числе переходить на наше сырье. Тогда покупатель будет голосовать за отечественный товар рублем и доля импорта — как сырьевого, так и готовой продукции — будет снижаться.

Кто ищет — тот найдет

В Беларуси есть все возможности для производства продукции из картофеля высокого качества. В этом уверен генеральный директор РУП «Научно‑практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» Вадим Маханько:





— Сегодня это только организационные, а не технологические моменты. Вопрос четкого взаимодействия производителя картофеля, переработчика и торговли. Самое главное — это желание произвести. Вот у Толочинского консервного завода оно есть. И мы совместно идем по этому пути. Разработали технологию производства картофеля для картофеля фри именно для условий этого предприятия. Отработали технологию хранения. Сейчас строится завод, дальше начнем производить. На сегодня мы можем полностью закрыть потребность Беларуси в картофеле фри. Люди, которые хотят зарабатывать деньги, ищут пути для достижения своей цели.







