Oops! В Беларуси выставили на продажу фирму за 10 биткоинов

Это стало известно Office Life из открытых источников.









В качестве причины продажи собственник указал переезд на постоянное место жительство в дальнее зарубежье. Предусмотрена скидка при оплате в биткоинах — хозяин фирмы готов уступить ее за 10 ВТС (менее 80 тысяч долларов на середину октября).





Компания на рынке 18 лет, персонал 9 человек, 5 тысяч подписчиков в «Инстаграме». Заявлено от двух до 5 тыс. клиентов в год, а также базы данных на старых клиентов. Кредиты и задолженности отсутствуют.





По оценке владельца, окупаемость инвестиций составляет до полутора лет.