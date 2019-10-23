Oops! В Беларуси выставили на продажу фирму за 10 биткоинов
Крупная частная туристическая компания «Балканинтур», специализирующаяся на болгарском направлении, выставлена на продажу за 220 тысяч рублей.
Это стало известно Office Life из открытых источников.
В качестве причины продажи собственник указал переезд на постоянное место жительство в дальнее зарубежье. Предусмотрена скидка при оплате в биткоинах — хозяин фирмы готов уступить ее за 10 ВТС (менее 80 тысяч долларов на середину октября).
Компания на рынке 18 лет, персонал 9 человек, 5 тысяч подписчиков в «Инстаграме». Заявлено от двух до 5 тыс. клиентов в год, а также базы данных на старых клиентов. Кредиты и задолженности отсутствуют.
По оценке владельца, окупаемость инвестиций составляет до полутора лет.
17:58 23/10/2019
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