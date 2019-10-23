ЕБРР настаивает на приватизации 4 белорусских предприятий
Президент ЕБРР Сума Чакрабарти в переговорах с белорусской делегацией в Вашингтоне в рамках участия в ежегодных заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка высказался о необходимости прогресса в сделках предприватизационной поддержки «Белинвестбанка» и Банка «Дабрабыт», а также предприятий реального сектора, в частности ОАО «Криница» и ОАО «Красносельскстройматериалы».
Приватизационные сделки по этим предприятиям рассматриваются в контексте подготовки новой Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2020—2023 годы.
Источник: officelife
17:55 23/10/2019
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