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ЕБРР настаивает на приватизации 4 белорусских предприятий

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти в переговорах с белорусской делегацией в Вашингтоне в рамках участия в ежегодных заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка высказался о необходимости прогресса в сделках предприватизационной поддержки «Белинвестбанка» и Банка «Дабрабыт», а также предприятий реального сектора, в частности ОАО «Криница» и ОАО «Красносельскстройматериалы».

Приватизационные сделки по этим предприятиям рассматриваются в контексте подготовки новой Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2020—2023 годы.
Источник: officelife
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