ЕБРР настаивает на приватизации 4 белорусских предприятий

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти в переговорах с белорусской делегацией в Вашингтоне в рамках участия в ежегодных заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка высказался о необходимости прогресса в сделках предприватизационной поддержки «Белинвестбанка» и Банка «Дабрабыт», а также предприятий реального сектора, в частности ОАО «Криница» и ОАО «Красносельскстройматериалы».