Доллар слегка отряхнулся после падения

Курс доллара вырос на 0,0027 рубля до 2,0400 BYN/USD, покинув минимум за 83 дня, на котором он очутился по итогам вчерашних торгов.





Напомним, что за предыдущие 14 торговых сессий американец обвалился на 0,0533 BYN.





Курс евро упал всего на 0,0013 BYN до 2,2689 BYN/EUR.





Курс российского рубля снизился на 0,0021 BYN до 3,1985 BYN/100 RUB. Рубль РФ покинул максимум за три недели.









Центробанк России

Официальные курсы доллара и евро на завтра выросли. Так, Банк России установил курс доллара на завтра на уровне 63,7997 RUB/USD. Это на 17 копеек выше официального курса на сегодня, который является минимальным с 1 августа 2019.





Курс евро на завтра вырос всего на 5 копеек до 70,9644 RUB/EUR.