Назначена дата начала суда над экс-директором "БелОМО"

Один из старейших в Беларуси представителей директорского корпуса, Бурский руководил "БелОМО" почти 30 лет, он был задержан в начале 2019 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.





"Первое судебное заседание по уголовному делу о получении взяток в отношении должностных лиц "БелОМО" начнется 25 октября в 10:30", - сообщили Sputnik в среду в суде Первомайского района Минска.





Согласно материалам дела, занимая должность гендиректора "БелОМО", директора "Минского механического завода имени С.В.Вавилова", он принял для себя денежные средства на общую сумму не менее 22,2 тысячи деноминированных рублей.





Кроме этого, следствием установлено, что обвиняемый систематически - не реже одного раза в квартал получал вознаграждения от гендиректора ЗАО "Оптрон-ИТ" (РФ) "откаты".









По данным следствия, деньги за оказание содействия в заключении договоров по изготовлению и поставке в адрес "Оптрон-ИТ" комплектов деталей комплексов самообороны, он получал через своего заместителя.





Заместитель Бурского также предстанет перед судом, в отношении него возбуждено уголовное дело по. ч 2 ст. 430 "Получение взятки".



