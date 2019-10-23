Сколько же на самом деле в Беларуси долларовых миллионеров?

Некоторые СМИ в Беларуси написали, что Credit Suisse сообщил про 7 400 беларусских долларовых миллионеров (написал один телеграм-канал), а некоторые написали даже про 7 600 и 8 000.





Однако, как выяснил reform.by , в тексте доклада упоминаний про Беларусь нет. Но согласно книге с данными, которая прилагается к докладу, в среднем на одного взрослого в Беларуси приходится 16 590 долларов накопленного богатства в виде финансовых и нефинансовых активов.





А вот цифры в 7 400 миллионеров там не нашли. Но, кажется, дело вот в чем.





В докладе есть такая таблица, которая показывает распределение взрослого населения по размерам накопленного состояния.









Из нее следует, что в Беларуси 56,5% взрослых располагают, по оценке швейцарского банка, состоянием менее 10 тыс. долларов, 42% — от 10 до 100 тыс. долларов, 1,4 — от 100 тыс. до 1 млн долларов. А вот больше 1 млн долларов — 0,0%.





При этом сумма трех столбцов дает нам 99,9% населения. Казалось бы, вот и есть та 0,1% миллионеров! Или 7 390 человек, ну или если округлить 7,4 тысячи!





Но Credit Suisse почему-то поставил в графу 0,0, а не 0,1%?





Правила округления нам говорят: «Цифра, записанная в выбранном разряде, не меняется, если следующая за ней справа цифра — 0, 1, 2, 3 или 4; увеличивается на единицу, если следующая за ней справа цифра — 5,6,7,8 или 9».





Таким образом, 0,0%, а не 0,1%, скорее всего, появился, потому что округление было сделано в меньшую сторону. А значит в исходных данных могло стоять 0,04% миллионеров в Беларуси, 0,02%, или 0,00099%. Другими словами, любое число, которое бы при округлении до десятых дало бы 0,0%.









В общем, миллионеров в Беларуси никак не 7 400, и не 7 600, а в лучшем случае около 3000 или даже меньше, а может, вообще пару десятков человек.





Также надо добавить, что большая часть данных о благосостоянии беларусов в этом исследовании получены путем оценки. Credit Suisse честно указывает в той же книге, что качество данных о благосостоянии для Беларуси — плохое.





Возможно, мы в чем-то ошибаемся, и у кого-то есть доступ к каким-то закрытым частям исследования, но в документах, находящихся в открытом доступе, нигде нет прямого указания на то, какое количество миллионеров насчитывается в Беларуси.