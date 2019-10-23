Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Появилась новая дата включения Apple Pay в Беларуси. И она вас не обрадует

В английской версии статьи Apple Pay на Википедии появилась дата открытия сервиса в Беларуси. И она вас не обрадует – это 4 февраля 2020 года.

Myfin.by пообщался с несколькими источниками в белорусских банках, чтобы выяснить насколько она реальна.

Официально подтвердить перенос даты запуска сервиса в белорусских банках нам не смогли. Дело в том, что финансовые учреждения связаны с Apple договором о неразглашении информации (NDA), а значит до самого дня запуска сервиса официальных комментариев на данную тему не будет.


Тем не менее, несколько источников в разных белорусских банках прокомментировали возможный перенос даты запуска Apple Pay:

«К сожалению, нечего сказать. Это решение вне зоны ответственности банков»

«Думаю, у нас будет раньше. Банки были готовы запускаться уже в октябре»

«Это печально. Мы рассчитывали включиться до конца года»
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru