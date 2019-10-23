Появилась новая дата включения Apple Pay в Беларуси. И она вас не обрадует
В английской версии статьи Apple Pay на Википедии появилась дата открытия сервиса в Беларуси. И она вас не обрадует – это 4 февраля 2020 года.
Myfin.by пообщался с несколькими источниками в белорусских банках, чтобы выяснить насколько она реальна.
Официально подтвердить перенос даты запуска сервиса в белорусских банках нам не смогли. Дело в том, что финансовые учреждения связаны с Apple договором о неразглашении информации (NDA), а значит до самого дня запуска сервиса официальных комментариев на данную тему не будет.
Тем не менее, несколько источников в разных белорусских банках прокомментировали возможный перенос даты запуска Apple Pay:
«К сожалению, нечего сказать. Это решение вне зоны ответственности банков»
«Думаю, у нас будет раньше. Банки были готовы запускаться уже в октябре»
«Это печально. Мы рассчитывали включиться до конца года»
10:35 23/10/2019
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