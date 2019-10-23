Myfin.by пообщался с несколькими источниками в белорусских банках, чтобы выяснить насколько она реальна.





Официально подтвердить перенос даты запуска сервиса в белорусских банках нам не смогли. Дело в том, что финансовые учреждения связаны с Apple договором о неразглашении информации (NDA), а значит до самого дня запуска сервиса официальных комментариев на данную тему не будет.









Тем не менее, несколько источников в разных белорусских банках прокомментировали возможный перенос даты запуска Apple Pay:





«К сожалению, нечего сказать. Это решение вне зоны ответственности банков»





«Думаю, у нас будет раньше. Банки были готовы запускаться уже в октябре»





«Это печально. Мы рассчитывали включиться до конца года»