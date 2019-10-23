Белорусские банки вводят биометрическую аутентификацию клиентов

"Пока в проекте участвует три банка, потому что действительно будет ограниченное количество сервисов", — сказала Антони.





Запуск пилотной версии биометрической аутентификации анонсировался еще в мае. Клиенты Межбанковской системы идентификации смогут вместо пароля предъявлять свои биометрические данные, чтобы зайти в обслуживающий банк. Клиент подтвердит свои данные, при условии, что они уже сеть в банковской системе.





Пока речь идет о биометрической аутентификации, а не идентификации.





"Мы будем сравнивать по биометрии лица и по биометрии голоса действительно ли это тот человек", — добавила она.









Подобные системы широко практикуются во многих странах. Ряд банков России, к примеру, собирает биометрические данные клиентов уже второй год. Пока эта услуга предоставляется по желанию клиента – ему достаточно однократно пройти первичную идентификацию, зафиксировать биометрические данные – изображение лица, запись голоса. Данные клиента заносятся в Единую систему идентификации и аутентификации и он может быть распознан в любом банке, подключенном к ней.



