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Белорусские банки вводят биометрическую аутентификацию клиентов

Пилотный проект по биометрической аутентификации клиентов банков стартует на следующей неделе в Беларуси, сообщила председатель правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Елена Антони на форуме банковских технологий "Банкит".

"Пока в проекте участвует три банка, потому что действительно будет ограниченное количество сервисов", — сказала Антони.

Запуск пилотной версии биометрической аутентификации анонсировался еще в мае. Клиенты Межбанковской системы идентификации смогут вместо пароля предъявлять свои биометрические данные, чтобы зайти в обслуживающий банк. Клиент подтвердит свои данные, при условии, что они уже сеть в банковской системе.

Пока речь идет о биометрической аутентификации, а не идентификации.

"Мы будем сравнивать по биометрии лица и по биометрии голоса действительно ли это тот человек", — добавила она.


Подобные системы широко практикуются во многих странах. Ряд банков России, к примеру, собирает биометрические данные клиентов уже второй год. Пока эта услуга предоставляется по желанию клиента – ему достаточно однократно пройти первичную идентификацию, зафиксировать биометрические данные – изображение лица, запись голоса. Данные клиента заносятся в Единую систему идентификации и аутентификации и он может быть распознан в любом банке, подключенном к ней.
Sputnik.by
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