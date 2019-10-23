Цены на гречку в России продолжают расти. Как меняются цены в Беларуси?
Цены на гречневую крупу продолжают расти в Беларуси на фоне тенденции к подорожанию этого продукта и в странах-соседках, в том числе России.
Цены на гречневую крупу отличаются высокой волатильностью — в зависимости от ряда факторов они могут как расти, так и падать. Например, в 2017-м стоимость крупы в республике снизилась чуть менее чем на треть. Однако сегодня можно говорить об обратном тренде.
Согласно данным Белстата, если в сентябре килограмм гречневой крупы стоил в среднем 1,77 рубля, то в январе заметно дешевле — 1,63 рубля, то есть на 14 копеек меньше.
Дороже всего в сентябре гречневая крупа была в Минске — 1,92 рубля за килограмм, дешевле всего — на Могилевщине (1,60 рубля). Интересно, что в Минске с начала года она подорожала и вовсе на 21 копейку.
Не исключено, что стоимость гречки будет расти и дальше. Так, по сообщению российской газеты «Ведомости», в этом году в России ожидается худший за пять лет урожай этой крупы. Рост цен при этом может составить 20-25%. Учитывая, что в Беларуси нередко продают именно российскую крупу, подорожать она может и в республике.
08:42 23/10/2019
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