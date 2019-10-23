США продлили приостановку санкций против белорусских компаний

В списке «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно». Санкции в отношении компаний были приостановлены в 2015 году. С тех пор приостановка регулярно продлевалась. В этот раз приостановка будет действовать до 26 апреля 2021 года.





В июле этого года BNK (UK) Limited, дочерняя компания «Белорусской нефтяной компании» наняла лоббиста в США, который должен был помочь полностью снять санкции с «Белнефтехима» и его предприятий.