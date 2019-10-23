«Лицензии нужно выдавать всем таксистам, в том числе Uber и «Яндекс.Такси»

На самом деле лицензии таксистам уже выдавали раньше. Например, эта норма была закреплена в президентском указе за 2010 год. Лишиться ее можно было за грубые нарушения законодательства (среди них — выпуск на линию автомобиля без ТО). При этом лицензия на услугу такси аннулировалась полностью на весь таксопарк, даже если нарушение допустил лишь один автомобиль.





В ноябре 2017 года в стране упрощали некоторые виды предпринимательской деятельности, тогда среди прочих отменили лицензию на услугу перевозчикам пассажиров автомобилями-такси. Требовалось лишь уведомить исполком о том, что предприниматель хочет заниматься перевозками на такси.





Кадр из фильма Л. Гайдая

Тем не менее сейчас перевозчики во время оказания услуги должны выполнять требования законодательства — это контролирует Транспортная инспекция Минтранса. Сейчас, когда транспортники находят нарушителей среди ипэшников или фирм автоперевозчиков, то выносят им предписание об устранении установленных нарушений. Но нередко перевозчики пренебрегают вынесенными требованиями или относятся к ним формально. В Минтрансе считают, что принимаемых мер для наведения порядка в этой сфере недостаточно.





В 2018 году Транспортная инспекция Минтранса выявила у автомобильных перевозчиков 36 429 нарушений правил перевозки пассажиров или грузов. Из них более 13 тысяч — влияли на безопасность автомобильных перевозок, а это прямой путь к ДТП.





— С одной стороны, необходимо обеспечить безопасность при перевозках пассажиров, а с другой — создать равные условия и добросовестную конкуренцию на рынке транспортных услуг, — сказали в транспортном ведомстве. — Сейчас рынок перевозок такси работает неустойчиво, потому что некоторые предприниматели по-своему трактуют нормы гражданского права и законодательства об автомобильных перевозках пассажиров. В Минтранс об этом поступает много обращений от добросовестных таксистов и диспетчеров служб такси.





В 2018 году с участием автоперевозчиков было совершено 358 ДТП, в которых 463 человека были травмированы, 116 человек погибли.





В связи с этим в Минтрансе считают, что необходимо возвращать лицензирование на услуги такси, в том числе те, которые причисляют себя к «аренде авто с водителем», а также машины, которые вызывают через мобильные приложения Uber и «Яндекс.Такси». Реализовать это предложение можно через выдачу на каж й автомобиль лицензионной карточки. При этом лишать лицензии будут конкретный автомобиль-нарушитель, который числится за фирмой.









Такой механизм уже реализован в Польше и России. Причем в РФ лицензированию подлежат также автоперевозки пассажиров для собственных нужд компаний.





В 2019 году Транспортная инспекция выявила более 1700 нарушений закона при выполнении нерегулярных перевозок пассажиров, в том числе — с признаками автомобилей-такси.





Над вопросом возврата лицензий для такси Минтранс будет работать вместе с заинтересованными госорганами, в том числе с Министерством экономики, а также представителями бизнес-сообщества, общественными объединениями, ассоциациями.





Планируется, что эти предложения реализуются в виде проектов нормативных правовых актов, которые будут доступны для публичного обсуждения.

«Нарушители были и будут, с лицензией или без нее»

Но не все участники рынка поддерживают возвращение лицензирования.





— Я считаю, что на сегодняшний день в законе и так все четко прописано, — говорит Олег Радкевич, основатель службы такси «Столица 135». — Вот СМИ пишут: «Попал в аварию 19-летний водитель такси». А кто-нибудь задавал себе вопрос: как может быть таксистом такой водитель, если по закону необходим стаж вождения не менее двух лет? Мне хочется сразу сказать: не надо ругаться, что в такси увеличилась аварийность. Не в такси, а с теми машинами, которые осуществляют перевозку такси, не являясь таковыми. Если кто-то взял 19-летнего водителя, то это не такси!









Олег Радкевич уверен, что работать по нынешнему законодательству вполне можно и это будет безопасно для пассажиров.





— Мы и сейчас проверяем на машинах оклейку, техосмотр. У водителей — свидетельство о прохождении курсов такси. Машины у нас на линию не выходят без отметки врача-механика — автоматизированная система просто не даст доступ к получению заказа. Но те, кто этого не делает сейчас, не будет делать и с введением лицензий, — убежден он.





Я бы исходил из того, что вот сейчас есть закон. Давайте хотя бы разберемся с его исполнением. Вот брестская транспортная инспекция доказала в суде, что те перевозки, которые осуществляются некоторыми службами по правилам аренды авто, на самом деле — перевозки такси. Поэтому я думаю, что введение лицензии в этой части ничего не изменит. В Бресте суд встает на сторону транспортной инспекции. А в Минске или Могилеве все по-прежнему. Получается, одним нельзя, а другим — можно? В законе достаточно инструментов, чтобы просто привести в порядок существующую ситуацию.

«Цены из-за лицензирования такси не вырастут»

А вот еще один участник рынка — Константин Королев, руководитель службы «Родное такси» и «7606» — придерживается другой точки зрения и считает, что возвращать лицензирование необходимо.





— Тогда исчезнет весь тот бардак, который творится в сфере пассажирских перевозок сейчас, когда все игроки работают по разным правилам либо вообще без каких-либо правил. Не будет «черных флагов», кассовых аппаратов вместо таксометров — возродится профессия таксиста. А то сейчас доходит до того, что в такси на работу принимают уже по вайберу. Достаточно сбросить фото водительского удостоверения и номер телефона — и вас подключат к системе. Сможете получать заказы и возить пассажиров. Ни медицинская справка, ни состояние автомобиля, ни прохождение врача-механика никого не интересуют.





Раньше за непрохождение, например, врача-механика водителем могли лишить лицензии компанию-перевозчик. Ведь это считалось грубейшим нарушением. После лишения лицензии приходилось заново регистрировать юридическое лицо, что очень хлопотно и затратно.









Если введут лицензии на каждый автомобиль, как предлагает Минтранс, то исчезнет этот огромный оборот черной выручки. И уверяю, что цены на услуги от введения лицензирования не вырастут. Дефицита кадров тоже не будет. Чем жестче требования, тем выше будет качество услуги.





А пока этот беспредел приводит к тому, что без работы остается много людей, занятых в этой сфере. Вот простой пример: сейчас по городу вообще нет ночных врачей-механиков. У моего коллеги было шесть пунктов прохождения врача-механика, осталось только два, которые работают днем. Закрываются курсы водителей такси: держать штат преподавателей невыгодно.





Поэтому, повторюсь, я за наведение порядка в сфере перевозок автомобилями такси. И возвращение лицензирования этого вида деятельности должно помочь.



