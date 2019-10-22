Как миграция, декретный отпуск и старение тормозят экономику Беларуси

Эксперты BEROC назвали проблемы, которые косвенно влияют на состояние экономики, и предложили способы их преодоления, пишет «Завтра твоей страны»





Сокращение трудоспособного населения

В чем проблема?





Страна прошла годы низкой рождаемости. Нынешнее поколение экономически активных людей меньше по численности, чем предыдущее, которое сейчас активно уходит на пенсию.





Сокращение трудоспособного населения старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский называет одним из главных вызовов для экономики. Людей в этой группе становится меньше. Им все сложней обеспечивать потенциальный экономический рост.





— Это ведет с снижению ВВП: чем меньше людей трудится, тем меньше они будут производить при прочих равных условиях, − отмечает эксперт.





Что делать?





Создать такие условия, в которых семьи смогут воспитывать и обеспечивать детей, а не выживать. Этот стимул для повышения рождаемости лучше, чем высокие пособия и длительный отпуск по уходу за ребенком.





Эксперты также считают, что хорошие условия для бизнеса, возможность иметь достойный доход помогли бы выйти из тени занятым неофициально, вернуться на родину уехавшим на заработки и даже привлечь иностранцев из менее обеспеченных государств.





Эмиграция самой перспективной молодежи

В чем проблема?





По официальным данным, в 2018 году из страны уехало 15 тысяч человек. В реальности – в разы больше. Люди уезжают ради более высоких доходов, чтобы иметь возможность строить карьеру, а также качественно иные социальные гарантии, доступ к хорошей медицине и образованию.





− Кроме того, что просто уменьшается количество людей в стране, изменяется качественный состав населения. Уезжают, как правило, молодые и образованные, − отмечает Лев Львовский.





На место уехавших в Беларусь приезжает, по официальным данным, 18-20 тысяч иностранцев в год. Но миграционная политика в стране устроена так, что переехать в Беларусь даже хорошему специалисту сложно. А потерять право на проживание в стране проще простого.









− Создается впечатление, что миграционной политикой занимается МВД и никто не учитывает экономическую и демографическую подоплеку миграции, − говорит экономист.





Что делать?





Лев Львовский подчеркивает, что Беларуси важно разработать экономически целесообразную миграционную политику. С одной стороны, следовало бы адресно работать над теми причинами, которые побуждают людей уезжать из страны. Параллельно сотрудничать с белорусской диаспорой, с давно уехавшими из страны гражданами, потому что вернуть их на родину проще, чем завлекать в Беларусь иностранцев. С другой стороны, все же привлекать иностранную рабочую силу.



Длительный отпуск по уходу за ребенком

В чем проблема?





В Беларуси один из самых длинных оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком. Это может быть хорошо для детей, но такой долгий отрыв от работы для матерей (чаще всего они сидят дома с детьми) негативно сказывается на их квалификации, карьере и заработке.





− Каждый месяц вне работы уменьшает капитал человека на 0,4-1 процентного пункта, − говорит Лев Львовский.





В 2018 году около 6% трудовых ресурсов находились в декретном отпуске. Это больше, чем в тот год составляла фактическая безработица.





Что делать?





Сократить отпуск по уходу за ребенком и разделить его на обоих родителей.





- Сокращение отпуска по уходу за ребенком на один год может дать 1,3% прироста ВВП за счет прямого увеличения занятости и еще 1,4% − за счет сохранения человеческого капитала тех, кто будет уходить в такой отпуск - отмечает Лев Львовский.





Однако предварительно государству предстоит создать соответствующую инфраструктуру для детей 2-3 лет, которая бы позволила матерям при желании на год раньше выходить на работу. А также развивать гибкую систему занятости для родителей, чтобы они имели возможность совмещать труд и воспитание детей.





− Во многих странах стимулируют рождаемость мерами, которые помогают семьям и трудиться, и воспитывать ребенка, а не финансовыми стимулами, − отмечает академический директор BEROC Катерина Борнукова.





Устаревшая пенсионная система

В чем проблема?





Солидарную пенсионную систему активно использовали страны в 20 веке. На то время это было оптимальное решение, так как население увеличивалось, а экономики развивались и активно росли. Но постепенно развитые страны стали отказываться от такой системы наполнения пенсионных фондов. Сокращение населения и существенное замедление экономического роста не дают возможности обеспечивать нынешних пенсионеров за счет трудящегося населения. Это означает, что меньшему числу работающих граждан каждый год предстоит обеспечивать все больше тех, кто выходит на заслуженный отдых. Такое положение ведет к росту дефицита Фонда соцзащиты населения и увеличению налогового бремени на работающих.





− Чем больше пожилого населения, которое нужно обеспечивать за счет действующей коллективной пенсионной системы, тем выше налоговое бремя, тем меньше наша конкурентоспособность относительно окружающих стран, − подчеркивает Лев Львовский.





72% белорусов считают, что в стране низкие пенсии. Но при этом деньги для обеспечения своей старости откладывает лишь очень маленький процент людей. Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик напоминает, что во время опроса в 2007 году 35% признались, что готовы откладывать деньги на свою будущую пенсию. Сейчас таких больше, но у них есть серьезный барьер. Проблема не столько в недоверии к государству и финансовой системе, она кроется в отсутствии у населения «лишних» денег, которые можно безболезненно изъять из семейного бюджета. Многим доходов не хватает даже на то, чтобы покупать товары длительного пользования.





Что делать?





Провести полноценную пенсионную реформу. Лев Львовский видит выход в переходе на индивидуальные накопительные счета. Александр Чубрик считает, что не стоит полностью отказываться от распределительной системы, потому что она позволит выживать на пенсии наиболее уязвимым группам населения. Он предлагает ввести косвенный налог, не завязанный на фонде заработной платы, который платили бы трудоспособные граждане, независимо от их формы занятости.