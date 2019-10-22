Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас уверяет, что Литва сделает все, чтобы на рынок страны не попадала электроэнергия со строящейся в Островецком районе Белорусской АЭС, сообщает Delfi





"Цель – чтобы ни один киловатт-час не попал на нашу биржу электроэнергии, и если понадобится, то мы будем использовать все необходимые инструменты. Какими они могут быть, сегодня я не могу сказать окончательно – мы просто наблюдаем за ситуацией и принимаем такие меры, какие необходимы для данного периода времени и данной ситуации", – сказал информагентству BNS Жигиминтас Вайчюнас.





Так он прокомментировал предложенные президентом Гитанасом Науседой на прошлой неделе поправки, чтобы торговцы электроэнергией лишались лицензий, если выяснится, что они импортируют электроэнергию из Беларуси, когда там начнет действовать БелАЭС.









Министр энергетики сказал, что в будущем, в случае необходимости могут быть предложены и другие поправки.





"Как дата ввода БелАЭС в эксплуатацию является движущейся мишенью, точно так же есть и те, кто заинтересован в экспорте электроэнергии в страны Балтии, так что они тоже ищут все возможные варианты, это очевидно. Поэтому наша цель – чтобы закон, который принят, проводился в жизнь на 100%", – сказал он.





Министр не стал прогнозировать, удастся ли убедить латышей и эстонцев отнестись к электроэнергии с БелАЭС так же критически. Он отметил, что скорее всего придется искать решения для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на рынок всех Балтийских стран.





Вайчюнас подчеркнул, что для Литвы важно, чтобы электроэнергия не попадала на рынок страны именно на литовско-белорусской границе, а также через Литву в Латвию, и для этого имеются все необходимые инструменты.





Поскольку страна готовится прекратить импорт из Беларуси, уже демонтирована самая мощная линия электропередачи (750 киловольт), часть так называемого кольца атомных станций, соединявшая подстанцию Игналинской АЭС с Беларусью. Литва приняла закон, запрещающий покупать электроэнергию с небезопасных электростанцией. Литва убеждена, что БелАЭС строится с нарушениями требований безопасности.



