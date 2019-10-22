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На строительстве «Северного потока-2» использовался принудительный труд заключенных

Об этом сообщил российский правозащитник.

При строительстве газопровода Северный поток-2 российские власти незаконно использовали принудительный труд заключенных. Об этом 22 октября в Страсбурге в ходе международной конференции «Путинский газопровод Северный поток-2 и его настоящая цена для Европы» заявил основатель правозащитной организации ГУЛАГу — НЕТ Владимир Осечкин, сообщает ukrinform.ua.

«По практике, которая применялась в ГУЛАГе в СССР, сегодня российские власти и госкорпорации используют принудительный труд заключенных. Мы располагаем данными от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных, что только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекта Северный поток-2», — сказал правозащитник.


Осечкин добавил, что в последние пять лет к таким незаконным работам привлекались тысячи заключенных.

Он отметил, что заключенные работают в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы.

Осечкин сообщил, что его организация до конца года обнародует восьмую серию документального фильма Хроники ГУЛАГа, где рассказано об использовании рабского труда заключенных в России.
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