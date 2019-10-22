Рост цен – это не просто экономическое невежество, это сознательная схема обогащения 1% населения за счет 99%, считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.

Ничто так ярко и убедительно не доказывает вопиющее невежество, скандальную безответственность и железобетонный большевизм правящих элит страны в 25-летний период, как отношение к инструменту «Белорусский рубль». Навязав для 10 миллионов это монопольное платежное средство, VIP-распорядители чужого узаконили убийственный способ перераспределения ресурсов и активов всей страны в карманы 1% бенефициаров инфляции. Через белорусский рубль Левиафан запустил в карманы миллионов белорусов смертельный для сбережений и оборотного капитала «газ» – инфляцию.

Оказавшись в нужной точке иерархии власти, в нужном месте в отношении денежного печатного станка, несколько десятков тысяч белорусов озолотилось. Схема обогащения была предельно проста и нагло преступна. Печатать пустые фантики, именуемые белорусскими рублями, занавоживать ими платежную систему и быть первыми в обменниках, до обвала курса Br/$. Или получать товары/услуги в рублях, не рассчитываться за них годами, а потом отдать гроши – после обвала рубля и потери им своей покупательной способности.

По инфляции Беларусь в период 1994-2016 гг. входит в Топ-10 самых неблагополучных стран мира. Рост цен в семь миллионов раз – это не просто экономическое невежество. Это сознательная схема обогащения 1% населения за счет 99%. Не выходя их кабинета. Не взламывая квартир и банковских счетов. Белорусский рубль стал самым эффективным инструментом грабежа по закону.

Иными словами, взять что-то ценное, а потом расплатиться обрезками газетной бумаги. Разницу присвоить, вывести в офшор, чтобы потом под прикрытием респектабельных «прямых иностранных инвестиций» ввести в страну, получив при этом солидные льготы. Бароны инфляции обогащались быстрее и наглее, чем даже прихватизаторы нефтяных и газовых месторождений.





Обыкновенные люди, производители услуг спасались, кто как мог. $-доллар стал безопасным убежищем для сохранения сбережений. Бакс стал тем, чем были храмы для «еретиков» во времена святой инквизиции. Без него, если был бы воспроизведен советский режим валютного регулирования (тотального запрета на иностранную валюту), социальная, финансовая катастрофа была бы еще больше.





Корысть, невежество, любопытство, власть – очевидно, все это было причиной тотального провала денежно-кредитной политики Беларуси до 1 июля 2016 года. Именно эту дату можно считать началом истории настоящих белорусских денег, уважительного отношения к ним со стороны руководителей Нацбанка и политического руководства. Именно с Павла Владимировича Каллаура и его команды в Беларуси началось уважительное отношение к национальной валюте, к экономической науке и денежной теории.





Почему 22 года белорусские власти травили страну и экономику денежной цикутой – большой вопрос. Беларусь стала не только самой неблагополучной, токсичной, с точки зрения инфляции, на постсоветском пространстве. Мы оказались аборигенами, не тронутыми азами экономической науки, похуже африканских, азиатских и латиноамериканских. Потому что проектом «белорусский рубль» на протяжении более 20 лет руководила пресловутая кухарка.





Никому в голову в вертикали власти не пришла мысль назначить главным хирургом спецбольницы для VIP-персонала человека после ветеринарного техникума. Это банально смертельно опасно. Никому в голову в руководстве страны не пришла мысль назначить главным строителем Дворца независимости человека, который в своей жизни строил только замки из песка в глубоком детстве. Потому что это очень рискованно и опасно. А вот вручать инструменты контроля над деньгами строителю, бухгалтеру или человеку без понимания сути такого явления, как инфляция — это в Беларуси оказалось нормой. С разрушительными последствиями для страны.





Глава Нацбанка Павел Каллаур со своей командой должен был бы оказаться у руля белорусского рубля 25 лет назад. Были бы потери, потому что нужно было бы нейтрализовывать денежные безумства постсоветского периода. Нужно было время для ликвидации структурных завалов, очищения экономики от токсичных активов. Ничего этого сделано не было. Эта работа еще только предстоит нашей стране.









Не факт, что Лукашенко и его ближний круг шептунов и бенефициаров старой экономической политики пойдет на остро необходимые Беларуси изменения. По-прежнему сильны лоббистские возможности сторонников узаконенного фальшивомонетничества, валютных запретов и канализации сбережений в BYN-рубль, который только-только начинает приобретать репутации настоящих денег.





Не соглашусь с главой Нацбанка Каллауром в том, что Беларусь получила тот рубль, к которому стремилась. Три года относительной стабильности BYN-рубля с высокими рисками инфляции и девальвации от политики финансового сектора и правительства – это не то, к чему мы стремимся. Наша цель – стабильные, полностью конвертируемые деньги, которыми можно рассчитываться в любой точке мира. Мы обречены на мультивалютность, на конкуренцию валют. Здесь не надо возводить искусственных барьеров для одних платежных средств и принуждать к использованию других.





Есть один способ для Лукашенко войти в мировую историю денег, просто в мировую историю. Ему нужно разрешить ввести в Беларуси золотой талер. Вернуть деньгам их историческую, теоретическую, общественную суть. Деньги на золотом стандарте в Беларуси – об этом будет говорить и писать весь мир. Это будет настоящий прорыв в будущее. Это будет шикарный comeback для страны, которая 25 лет позорилась узаконенным фальшивомонетничеством. И это будет самый надежный способ спасти сбережения белорусов, оборотный капитал наших производителей товаров и услуг от той валютной войны, которая в очередной раз набирает обороты в мировой экономике.





Золотой талер – вот к чему надо стремиться Беларуси. И это не утопия, а мощный институциональный проект. Против сторонников теории и практики денежного интервенционизма. Против баронов инфляции и тех, кто привык за ценные товары и услуги расплачиваться газетной бумагой».