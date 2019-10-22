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Румас похвастался успехами Беларуси в IT

Премьер заявил, что утечка мозгов, которая раньше казалась катастрофой, сегодня не является тотальной проблемой в этой сфере.

— К нам стали возвращаться многие из тех, кто уехал раньше. А выпускники с IT-специальностью практически полностью остаются в стране. Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы, — приводит БЕЛТА слова Сергея Румаса во время выступления в Москве в инновационном центре «Сколково» на международном форуме «Открытые инновации».

Премьер-министр озвучил идею о создании специального венчурного фонда в рамках ЕАЭС.


— В наших странах рождается масса интересных стартапов и компаний, которые, получая финансирование в США и ЕС, затем меняют прописку. Почему бы нам совместно не инвестировать в перспективные разработки друг друга? — предложил Сергей Румас.

Он добавил, что к такому фонду могли бы присоединиться и другие страны, не входящие в ЕАЭС, но имеющие тесные связи с союзом.
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