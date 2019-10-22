Зачем белорусам платить налоги?
Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает разумным то, что люди всячески хотят избежать уплаты налогов.
Экономист прокомментировал данные опроса, согласно которым три четверти россиян не видят смысла в налогах.
— И в Беларуси та же ситуация, — заявил во время интервью на Примусе Леонид Заико. — И это правильно. Общество стало развивать коммуникации, интернет. Благодаря интернету я покупаю себе телефоны, телевизоры, мне уже не нужны эти магазины. Сейчас отношение между мной и любым другим субъектом, который предоставляет мне услуги, изменилось.
В этой связи экономист привел личный пример:
— Мне надо было поменять счетчики. Приходило три группы из «Водоканала» и местного ЖЭСа — и ничего не сделали. Целый месяц я смотрел на торжество этого государственного идиотизма. В результате позвал своего любимого сантехника — и он за 20 минут все сделал. И так во всем. Легче вызвать вот такого Михал Петровича, который еще и возьмет гораздо дешевле.
По слова экономиста, сегодня связи людей меняются, а за ними перестраивается и потребление. Развитие горизонтальных связей людей становится гораздо выгоднее в рамках солидарного обмена услугами и товарами, чем некие централизованно выстроенные государством схемы.
— А тут какие-то ребята прыгают и говорят: мы – правительство, мы налоги собираем, — отмечает Леонид Заико.
По мнению экономиста, сегодняшняя налоговая политика для белорусов не имеет никакого смысла.
— Ради чего? — задается вопросом эксперт. — Дороги? Ребята, а мы сами их построим, без вас. Больницы? Туда лучше не ходить — там злые дядьки и тетьки сидят. Система образования? Как говорила мне одна знакомая: ты можешь не появляться на родительском собрании, просто позвонишь и узнаешь, сколько тебе нужно денег отдать. Армия? Не надо армии, мне не нужны эти сапоги, которые будут топтать наши улицы. Зачем еще нужны налоги?
В этой связи работу правительства экономист считает абсолютно бессмысленной:
— Я бы предложил каждый год уменьшать правительство на 1%. Правда, через 10 лет их окажется на 15% больше. Как сказал Анастас Микоян, увольнять номенклатуру – то же самое, что пугать ворон: они с одного дерева улетели – на другое пересели.
Знаете, в Беларуси есть автомобильный завод. Там немецкие станки-автоматы резали болты и гайки из металлических прутов. Если прут плохой, он вылетал из станка. Вот бы в правительстве так сделать, чтобы негодные вылетали.
Представьте: понедельник, Дом правительства, памятник Ленину на площади, играет музыка «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», а на подоконниках стоят чиновники и прыгают на расстеленные под окнами маты. Бумс – и все. Ура! Наконец-то человек спасся. И мы вместе с ним.
Источник: gazetaby.com
16:57 22/10/2019
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