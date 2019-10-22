Зачем белорусам платить налоги?





Экономист прокомментировал данные опроса, согласно которым три четверти россиян не видят смысла в налогах.





— И в Беларуси та же ситуация, — заявил во время интервью на Примусе Леонид Заико. — И это правильно. Общество стало развивать коммуникации, интернет. Благодаря интернету я покупаю себе телефоны, телевизоры, мне уже не нужны эти магазины. Сейчас отношение между мной и любым другим субъектом, который предоставляет мне услуги, изменилось.





В этой связи экономист привел личный пример:





— Мне надо было поменять счетчики. Приходило три группы из «Водоканала» и местного ЖЭСа — и ничего не сделали. Целый месяц я смотрел на торжество этого государственного идиотизма. В результате позвал своего любимого сантехника — и он за 20 минут все сделал. И так во всем. Легче вызвать вот такого Михал Петровича, который еще и возьмет гораздо дешевле.





По слова экономиста, сегодня связи людей меняются, а за ними перестраивается и потребление. Развитие горизонтальных связей людей становится гораздо выгоднее в рамках солидарного обмена услугами и товарами, чем некие централизованно выстроенные государством схемы.





— А тут какие-то ребята прыгают и говорят: мы – правительство, мы налоги собираем, — отмечает Леонид Заико.





По мнению экономиста, сегодняшняя налоговая политика для белорусов не имеет никакого смысла.





— Ради чего? — задается вопросом эксперт. — Дороги? Ребята, а мы сами их построим, без вас. Больницы? Туда лучше не ходить — там злые дядьки и тетьки сидят. Система образования? Как говорила мне одна знакомая: ты можешь не появляться на родительском собрании, просто позвонишь и узнаешь, сколько тебе нужно денег отдать. Армия? Не надо армии, мне не нужны эти сапоги, которые будут топтать наши улицы. Зачем еще нужны налоги?





В этой связи работу правительства экономист считает абсолютно бессмысленной:





— Я бы предложил каждый год уменьшать правительство на 1%. Правда, через 10 лет их окажется на 15% больше. Как сказал Анастас Микоян, увольнять номенклатуру – то же самое, что пугать ворон: они с одного дерева улетели – на другое пересели.





Знаете, в Беларуси есть автомобильный завод. Там немецкие станки-автоматы резали болты и гайки из металлических прутов. Если прут плохой, он вылетал из станка. Вот бы в правительстве так сделать, чтобы негодные вылетали.





Представьте: понедельник, Дом правительства, памятник Ленину на площади, играет музыка «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», а на подоконниках стоят чиновники и прыгают на расстеленные под окнами маты. Бумс – и все. Ура! Наконец-то человек спасся. И мы вместе с ним.