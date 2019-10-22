Московский суд оставил дочь Аверьянова под арестом

Напомним, что в Москве ее уже задерживали в мае 2019 года. В тот раз суд решил, что Викторию не следует заключать под стражу. Затем в конце сентября ее все же взяли под стражу по решению Тверского суда.





Адвокат Аверьяновой подал апелляцию, надеясь, что решение о направлении в СИЗО подзащитной отменят.





Под стражу Аверьянова взята в связи с тем, что в Беларуси ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Белорусская сторона попросила россиян об экстрадиции.





В Минске, как сообщалось, она руководила компаниями «Интэкс» и «Бистрофф». Именно эти юрлица, как считает следствие, недоплатили в бюджет.





Оба юрлица находятся в процессе банкротства. Фирмы занимались ночными клубами и общепитом. Например, за ними числился Madison Royal Club.









Отец Виктории — бизнесмен Юрий Аверьянов — также объявлялся в розыск. Одно из обвинений — неуплата налогов.





Аверьянова нашли в Германии. Он даже заключался под стражу, но в итоге власти этой страны его не выдали.