Румас - Медведеву: Москва-Минск... и на Берлин

Президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский ознакомил премьер-министров с макетами новой железнодорожной техники ("Ласточки" и газотурбовоза), выпускаемой группой "Синара".





Пумпянский сообщил, что в НТЦ будет инжиниринговый центр, который будет разрабатывать модель высокоскоростного движения.





"Впервые это будет российская разработка", - отметил он, добавив, что технологическим партером выступает Siemens, но разработка будет в России и интеллектуальные права для России.









"Санкт-Петербург-Москва или Москва-Казань, какие решения будут приняты (по ВСМ)", - сказал он.





"Москва-Минск... и на Берлин", - озвучил предложение по направлению ВСМ премьер-министр Беларуси Румас.





"До Минска то точно возможно (ВСМ)", - сказал Медведев, отметив, что сейчас в этом вопросе "бюрократическая" проблема.