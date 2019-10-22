Всемирный банк рекомендовал Беларуси монетарную жесткость

Об этом сообщило Минэкономики по итогам визита белорусской делегации на осеннюю сессию советов управляющих МВФ и ВБ.





Соответствующие рекомендации белорусская делегация получила на встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.





"Всемирный банк рекомендовал принять двунаправленную стратегию по снижению рисков в экономике, заключающуюся, во-первых, в приверженности жесткой бюджетной политике и сохранении текущей жесткой монетарной политики, и, во-вторых, в принятии мер по устранению структурных дисбалансов", - говорится в сообщении Минэкономики.





Министерство пояснило, что в ходе визита в Вашингтон на ежегодные заседания советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка белорусская делегация во главе с министром экономики Дмитрием Крутым провела встречу с Сирилом Мюллером.









Участники встречи обсудили текущий инвестиционный портфель Банка в Беларуси, который насчитывает 8 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 760 млн. евро.





В текущем году были подписаны кредитные соглашения по двум новым проектам:





• дополнительное финансирование проекта «Модернизация системы образования» на общую сумму 90 млн. евро, предполагающего капитальный ремонт 220 школ во всех регионах Беларуси и проведение следующего этапа исследований образовательных достижений учащихся;





• проект «Повышение эффективности коммунальных услуг» на сумму 90 млн. евро, который предполагает модернизацию 25 объектов водоснабжения и водоотведения, строительство трех региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержку процесса реформ в сфере ЖКХ, направленных на вовлечение в новый хозяйственный оборот всех видов отходов и вторичных материальных ресурсов.





Особенностью проектов является то, что включенные объекты расположены во всех областях Беларуси и являются социально значимыми для конкретных районов и населенных пунктов, что соответствует приоритету деятельности Правительства по снижению межрегиональной дифференциации уровня и качества жизни населения.





К концу текущего года портфель расширится еще на один проект – «Расширение устойчивого энергопользования», который будет софинансироваться совместно с Европейским инвестиционным банком. Общий объем инвестиций составит 180 млн. евро.





Проект предполагает инвестиции в расширение использования биомассы для централизованного теплоснабжения и тепловую модернизацию многоквартирных зданий, а также на оказание технической помощи для разработки соответствующей отраслевой политики.









Таким образом, инвестиции Всемирного банка только за текущий календарный год составят 270 млн. евро, а кумулятивный объем с момента начала его работы в стране (1992 г.) превысит 1,8 млрд. евро.





Кроме того, Дмитрий Крутой и Сирил Мюллер обсудили ход подготовки новых инфраструктурных проектов на 2020 год. Так, в первом полугодии 2020 года планируется подписать кредитное соглашение по проекту «Модернизация системы высшего образования» на общую сумму порядка 65 млн. евро.