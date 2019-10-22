– Вот это компьютер, за которым я работаю, – указал Павел Каллаур на десктоп.





А затем перевел внимание на стоявший рядом нетбук:





– Но у меня есть еще один компьютер. Вот такой планшетик легонький. Он обеспечивает мне удаленный доступ к моему главному рабочему месту.





Заметим, что за последние месяцы глава Нацбанка стал одним из нескольких крупных чиновников, которые пустили в свой кабинет журналистов. И на фоне других Каллаур, можно сказать, блеснул. Почему?





Дело в том, что на рабочем месте министра образования Игоря Карпенко даже следов компьютера обнаружить не удалось.





Не оказалось его и в кабинете председателя Совета Республики Михаила Мясниковича.





А Александр Лукашенко как-то признавался, что к компьютеру «даже не подходит».





На этом фоне глава Нацбанка предстал современным чиновником, идущим в ногу со временем.