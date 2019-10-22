Глава Нацбанка блеснул на фоне других чиновников: показал свои компьютеры
В субботу глава Нацбанка провел школьникам экскурсию по музею денег, а заодно показал свой рабочий кабинет. Главными объектами в нем оказались компьютеры.
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– Вот это компьютер, за которым я работаю, – указал Павел Каллаур на десктоп.
А затем перевел внимание на стоявший рядом нетбук:
– Но у меня есть еще один компьютер. Вот такой планшетик легонький. Он обеспечивает мне удаленный доступ к моему главному рабочему месту.
Заметим, что за последние месяцы глава Нацбанка стал одним из нескольких крупных чиновников, которые пустили в свой кабинет журналистов. И на фоне других Каллаур, можно сказать, блеснул. Почему?
Дело в том, что на рабочем месте министра образования Игоря Карпенко даже следов компьютера обнаружить не удалось.
Не оказалось его и в кабинете председателя Совета Республики Михаила Мясниковича.
А Александр Лукашенко как-то признавался, что к компьютеру «даже не подходит».
На этом фоне глава Нацбанка предстал современным чиновником, идущим в ногу со временем.
Источник: gazetaby.com
12:33 22/10/2019
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