Трагедия на Сейбе ужасает масштабами. Пока фигурантов уголовного дела одного за другим помещают в следственный изолятор, дочери владельцев золотого бизнеса учатся и живут за границей... Лайф разбирался в паутине бизнес-империи золотодобытчиков.





Суд арестовал на два месяца всех трёх задержанных фигурантов уголовного дела о смертельном прорыве дамбы на прииске "Сисим" в Красноярском крае. В СИЗО отправили начальника участка — Андрея Еганова, горного мастера — Евгения Александрова, гендиректора и совладельца "Сисима" — Максима Ковалькова.

Тесный круг золотого братства

Как следует из открытых источников, за артелями и холдингом "Сибзолото" кроме гендира "Сисима" — Максима Ковалькова стоят ещё три человека: его брат Сергей Ковальков — гендиректор "Артели старателей Хакасия", Алексей Дворецкий — директор "Артели старателей Июсская" и Алексей Гурьянов — директор "Артели старателей Ангара-Север" и по совместительству гендиректор самого холдинга "Сибзолото". Именно у Алексея Гурьянова наибольшая доля в компаниях.





Отыскать фото золотого магната оказалось не так просто. Сразу после трагедии с официального сайта "Сибзолота" исчезли все фото и видеозаписи первых лиц компании.





Всего Гурьянову в той или иной степени принадлежит 17 различных фирм в Красноярском крае, в том числе ООО "Шаарган", ООО "Сириус" и ООО "Ишимба", которые занимаются геологоразведочной деятельностью. Директор всех этих компаний Алексей Дворецкий — уже известный нам как директор артели "Июсская". Есть фирмы, занимающиеся и другой деятельностью, например частная охранная организация "Борей", или "Вагон-К" — аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования — и даже компания, разрабатывающая программное обеспечение, — "Красинтегра".





Трудно с точностью сказать, какая прибыль у всех этих компаний на данный момент, ведь последняя информация в "СПАРК-Интерфакс" датируется 2015 годом. Но для понимания, выручка прииска "Сисим" в 2015-м составила 844 млн рублей, а чистая прибыль — 23 млн рублей. Выручка двух других компаний, входящих в холдинг "Сибзолото" (артели "Ангара-Север" и "Хакасия"), в тот год составила 988 млн и 1,4 млрд рублей соответственно. Данных по артели "Июсская" в базе нет.



Зато о доходах Алексея Гурьянова косвенно говорят 12 лет проживания в Британии его дочери — Натальи.

Британия vs Америка. Где живут дочери золотых баронов

В соцсетях обсуждают, что после оксфордского St. Clare's, стоимость обучения в котором около € 16 000 за семестр, Наталья окончила Kings College, где можно оставить за семестр порядка € 10 000, и Imperial College London — всё те же € 10 000. Несмотря на то что после трагедии на прииске Наталья экстренно закрыла свои странички в соцсетях, Лайф выяснил, что дочь гендиректора холдинга "Сибзолото" не сидит у отца на шее, а трудится моделью в Лондоне.





Модельные фото Натальи Гурьяновой. Фото © Model Mayhem





Дочери Ковальковых тоже предпочитают заграницу, только не Старый Свет, а новый — Америку. Вот сразу две семьи братьев отдыхают в Нью-Йорке.









А вот дочь арестованного гендиректора "Сисима" — Анастасия Ковалькова предпочитает железному коню — настоящего. Девушка занимается конным спортом и радуется, что ей таки подарили собственного коня. Исполнили мечту жизни...





Анастасия Ковалькова и подаренный ей конь Фото © VK / Настя Ковалькова





В Сети активно обсуждают вероятность того, что за трагедию на прииске "Сисим" ответят совсем не те люди, что давали реальные указания построить нелегальную дамбу для увеличения золотодобычи, а только исполнители. Ведь даже побывавшие в самом центре потопа работники артели отзываются об организации исключительно положительно.





Возможно, простым людям, которые день и ночь без устали работают в надежде на лучшее существование, просто невдомёк, какой жизнью живут те, кто стоит во главе золотой империи.

Отряд не заметил потери...

Несмотря на постройку общежитий прямо под незаконными дамбами, где работники были в наибольшей опасности, старатели в интервью Лайфу приговаривают, как один: всё было хорошо.





Например, бульдозериста Виталия Пахомова после прорыва дамбы руководство вообще по ошибке занесло в список без вести пропавших. Но в это время он находился совсем на другом участке и вернулся, когда уже вовсю шли поиски.





Поток воды снёс общежитие, в котором он проживал. Один человек из его комнаты погиб, двое успели выбраться. Самому же Виталию повезло только потому, что он халтурил на другом участке.





Виталий рассказал, что не первый год работает на золотодобыче, многих из погибших хорошо знал. У большинства из них были семьи, а у кого-то даже внуки. Люди зарабатывали как могли, пытались изо всех сил обеспечить родных, дать им будущее...

"Страшно было. Очень страшно было. Никому такого не пожелаю"

Ещё один работник "Сисима" — Абдуразак Хашимов — тоже успешно трудился на прииске, и, по его словам, всё было хорошо до роковой ночи 19 октября. В момент трагедии он находился как раз в одном из двух общежитий, которые и снёс бушующий поток речной воды...





— Я проснулся от шума, как будто идёт сильный град, — вспоминает Хашимов. — Побежал, дверь открыл… Под ногами уже вода появлялась. Разбудил своих. Думал, на земле стоим, а упал в воду. Как-то спасся — это чудо... Там кусты были, зацепился и поднялся. Страшно было. Очень страшно было. Никому такого не пожелаю, — вздыхает чудом уцелевший Хашимов.

"ШАРАГА с большой буквы!"

Бывшие старатели и представители других профессий оставляют огромное количество отзывов на артели холдинга "Сибзолото". Эти комментарии написаны ещё до трагедии:





— Работал на участке "Сисим", полная ж***, увольняли 7 часов. Чтобы получить зарплату, это вообще что-то. Уволишься, расчёт копеечный, "Сисим" обходите стороной, — высказывает своё мнение некий Владимир в июне 2017 года.





Встречаются и положительные. Мол, сами работайте нормально — и всё будет отлично:





— Работа, как везде, следи за своим участком — и всё будет окей. Не бухай, работать приехал, а не отдыхать. Работал на "Сисиме", на Себе. Конечно, были недостатки, но так, как их некоторые расписывают, не замечал.





А вот что пишут ещё об одной артели из холдинга "Сибзолото" — "Ангара-Север". Отсутствие постельного белья, чёрная зарплата и собачьи условия... А текучка такая, что некий анонимный пользователь форума даже в лицо не успевал запомнить сослуживцев.





Отзывы на артель "Ангара-Север". Фото © Скриншот с сайта AVAXA.RU





Возможно, все эти негативные отзывы всё-таки имеют под собой объективные основания. Например, по информации "СПАРК-Интерфакс", проверки Роструда в артелях "Сибзолота" периодически выявляли нарушения. А значит, и на "Сисиме" могло быть далеко не всё так гладко, как рассказывают журналистам сами старатели, побывавшие в эпицентре смертельной трагедии.



