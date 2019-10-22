В Беларуси проиндексируют ставки налогов

Кроме того, будут повышены акцизы с целью гармонизации ставок в ЕАЭС, сообщает БелТА со ссылкой на статью начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень в журнале «Финансы. Учет. Аудит».





Кроме того, в основу бюджета уже заложено снижение максимального коэффициента к ставкам налога на недвижимость и землю с 2,5 до 2, уменьшение кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зон и налоговый маневр в России.





Бюджет верстался из средней цены нефти Urals 60 долларов за баррель, среднего курса доллара в 2,2447 рубля и инфляции в 5%.









Налоговая нагрузка в целом ожидается в пределах 24,3% к ВВП.





Доходы консолидированного бюджета планируются на уровне 39,5 млрд рублей. Расходы на социальную сферу увеличат на 11%.