В Минске могут появиться еще 22 торговых центра

Об этом рассказал Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».





В предпринимательских кругах еще 10 лет назад предлагалось принять закон о гипермаркетах, который бы урегулировал вопросы строительства таких объектов.





— Мы обращали внимание на то, что должно быть оптимальное количество крупных объектов торговли — гипермаркетов. Крупная торговля не должна быть в центре города, — поясняет Владимир Карягин. — Но его, к сожалению, не приняли.





Именно из-за того, что такого закона нет, мы имеем то, что имеем, считает председатель.









— Все торговые центры, в первую очередь «Столица», на две трети не заполнены. Простаивают площади. Количество торговых центров у нас в 3 раза превышает европейские нормы. А еще построится 22. Я знаю об инвестиционных проектах. А еще есть 104 намерения о строительстве торгово-развлекательного центра в Минске. Есть понятие «самоокупаемость объекта». У нас за 5 лет не окупается торговый центр, и даже за 11.





Напомним, в Беларуси на 1000 человек в среднем приходится 772,6 квадратного метра торговых площадей. При этом по нормативам достаточно и 600. Некоторые торговые объекты стоят полупустыми. Тем не менее летом МАРТ говорил, что в одном только Минске скоро откроется еще с полдесятка новых торговых центров. Всего сейчас по стране работают больше 610 ТЦ.



