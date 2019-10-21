Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусы тратят почти 700 млн долларов в год на компьютеры и софт. На отдых - вдвое меньше

Белорусы расходуют около 1,38 млрд рублей в год на компьютеры и софт. Причем рынок программного обеспечения в стране ежегодно растет – примерно на четверть. Согласно официальной статистике, на отдых за границей в прошлом году белорусы потратили вдвое меньше – 780 млн рублей.

Результаты исследования прокомментировал белорусский офис «Битрикс24», передает belmir.by.

В 2018 году в Беларуси продали компьютерной техники и программного обеспечения на сумму около 1,38 млрд рублей. Большая часть продаж (около 85 процентов) пришлась на оптовые схемы. По сравнению с 2017 годом, белорусский рынок техники и софта вырос на 28 процентов, следует из данных Белстата. И такая динамика может сохраниться.

«В республике растут продажи не только компьютерного «железа», но и программного обеспечения. Белорусы стали чаще платить за софт и постепенно отказываются от использования пиратских версий. Анализируя продажи наших продуктов, мы заметили, что 40 процентов пользователей нашего софта находятся в Минске, а на все регионы приходятся оставшиеся 60 процентов», – отмечает директор белорусского офиса «Битрикс24» Полина Ганкович.


Преимущественно в Беларуси покупают бухгалтерские программы, антивирусы, офисные пакеты и узкоспециализированный софт. Развитию рынка способствует стратегия разработчиков выпускать бесплатные версии программ. Большинство пользователей начинают именно с них, а по мере необходимости подключают платный функционал.

«Мы видим, что это меняет рынок на примере продукта «Битрикс24». Пользователей бесплатной версии у нас больше. Но многие из тех, кто сегодня обслуживается на бизнес-тарифах, «вырастали» из нее. В какой-то момент наши клиенты осознают, что им нужно больше полезных инструментов, – поясняет Полина Ганкович. – А кто-то остается с бесплатной версией, которая предлагает много возможностей для организации бизнеса: создание сайта, интеграцию с телефонией, управление проектами, учет документов и другое. Похожие сценарии наблюдаются и у других производителей программных продуктов».

Согласно внутреннему исследованию «Битрикс24», системы автоматизации бизнес-процессов активнее всего используют ИТ-компании и сфера оптовой торговли. Начинают платить за софт и физлица. Как ожидается, такая тенденция сохранится и в будущем.

Что касается компьютеров, то они сейчас есть почти в каждом доме. Согласно данным Белстата, на 100 белорусских семей приходится 99 персональных компьютеров, т.е. примерно по одному на семью.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru