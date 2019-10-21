Казахстан разрешил олигарху Олексину беспошлинно торговать с Китаем





Поясняется, что «Энерго-Оил» по поручению правительства Беларуси готовит к открытию магазин беспошлинной торговли «Сделано в Беларуси» на казахстанской территории МЦПС «Хоргос».





Статус участника СЭЗ «Хоргос» позволит компании Олексина свободно поставлять свою продукцию для жителей Западного Китая.





Заместитель директора «Энерго-Оил» Владимир Кравченко оценил режим СЭЗ «Хоргос» как комфортный.









Все участники СЭЗ «Хоргос» имеют право на получение льгот и преференций.





Напомним, Алексей Олексин, о котором известно не так уж много, в последнее время стал одним из самых приближенных к Лукашенко олигархов.





СЗАО «Энерго-Оил» специализируется на оптовой реализации табачных изделий, нефтепродуктов, развивает гостинично-ресторанный бизнес и банковский холдинг.