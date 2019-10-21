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Казахстан разрешил олигарху Олексину беспошлинно торговать с Китаем

Компания «Энерго-Оил» бизнесмена Алексея Олексина подписала договор участника специальной экономической зоны с управляющей компанией «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», сообщает пресс-служба СЭЗ «Хоргос» сегодня.


Поясняется, что «Энерго-Оил» по поручению правительства Беларуси готовит к открытию магазин беспошлинной торговли «Сделано в Беларуси» на казахстанской территории МЦПС «Хоргос».

Статус участника СЭЗ «Хоргос» позволит компании Олексина свободно поставлять свою продукцию для жителей Западного Китая.

Заместитель директора «Энерго-Оил» Владимир Кравченко оценил режим СЭЗ «Хоргос» как комфортный.


Все участники СЭЗ «Хоргос» имеют право на получение льгот и преференций.

Напомним, Алексей Олексин, о котором известно не так уж много, в последнее время стал одним из самых приближенных к Лукашенко олигархов.

СЗАО «Энерго-Оил» специализируется на оптовой реализации табачных изделий, нефтепродуктов, развивает гостинично-ресторанный бизнес и банковский холдинг.
Источник: officelife
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