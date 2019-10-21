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Не поверите! Беларусь в тройке главных импортеров российской свинины

На долю Республики Беларусь приходится 19,9% импорта свиноводческой продукции из России. В результате наша страна занимает 3-е место в списке импортеров российской свинины.

По итогам января-августа 2019 года суммарный объем экспорта свинины из России в страны дальнего зарубежья и страны ТС составил 60,4 тыс. тонн, что на 11,2% больше, чем год назад.  

Основными получателями российской свинины, субпродуктов и шпика являются Гонконг, Украина (Луганская и Донецкая области), Беларусь и Вьетнам. Так, на долю Беларуст приходится 19,9% импорта свиноводческой продукции из России.

В то же время основными поставщиками свинины в Россию остаются страны Латинской Америки: Бразилия (45,2%) и Чили (31,1%). На долю Беларуси пришлось 2,7% поставок  свинины в Россию.


К 1 сентября 2019 года поголовье свиней в России возросло на 6,6% (на 1603 тыс. голов) за год и достигло 25,8 млн. голов. В сельхозорганизациях численность животных за год возросла на 7,7% (на 1603 тыс. голов) и достигла 22,5 млн. голов, говорится в отчете ИАА «ИМИТ».
Источник: thinktanks.by
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