Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Аркадий Дворкович ждет Сергея Румаса в Сколково

Об этом ТАСС сообщил вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.

Дворкович был назначен председателем Фонда "Сколково" 20 сентября 2018 года. До этого момента он был сопредседателем "Сколково".

VIII Международный форум "Открытые инновации" открылся в понедельник в Технопарке "Сколково". Его главная тема в этом году - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Планируется, что в "Открытых инновациях" примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.


На форум, как ожидается, приедут премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, директор Google Play Пурнима Кочикар и др. 

Интересно, что в самой Беларуси Сергей Румас практически выключен из решений по сфере ИТ - все решения принимаются президентом. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru