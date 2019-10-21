Аркадий Дворкович ждет Сергея Румаса в Сколково
Об этом ТАСС сообщил вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.
Дворкович был назначен председателем Фонда "Сколково" 20 сентября 2018 года. До этого момента он был сопредседателем "Сколково".
VIII Международный форум "Открытые инновации" открылся в понедельник в Технопарке "Сколково". Его главная тема в этом году - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Планируется, что в "Открытых инновациях" примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.
На форум, как ожидается, приедут премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, директор Google Play Пурнима Кочикар и др.
Интересно, что в самой Беларуси Сергей Румас практически выключен из решений по сфере ИТ - все решения принимаются президентом.
"Белорусский партизан"
12:48 21/10/2019
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Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.