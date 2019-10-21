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Лукашенко приказал - Румас сделал: власти увеличили рост ВВП-2020 до 2,8%. МВФ говорит о стагнации и 0,3%

Правительство Беларуси с учетом поручений Лукашенко повысило целевой прогноз по росту ВВП в 2020 году с 2,5% до 2,8%, сообщила пресс-служба Совмина.

Лукашенко приказал - Румас сделал: власти увеличили рост ВВП-2020 до 2,8%. МВФ говорит о стагнации и 0,3%
В соответствии с обновленным проектом прогноза, рост экспорта товаров и услуг в 2020 году запланирован на уровне 3,6%, профицит внешнеторгового сальдо сформируется на уровне 1% ВВП.

В 2020 году дефицит госбюджета составит Br995,1 млн (менее 1% ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме Br869,2 млн и остатков средств госбюджета на Br125,9 млн.

При этом планируется, что реальная зарплата в 2020 году вырастет на 2,5%.

"При доработке прогнозных документов правительством разработан план мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики Республики Беларусь. 

Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста", - утверждается в сообщении.

Таким образом планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет активизации работы по заключенным и планируемым к заключению инвестиционным проектам с международными финансовыми организациями, отмечается в сообщении.


"В доработанном прогнозе максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг – расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку", - цитирует interfax.by сообщение пресс-службы.

Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2020 год уточнены в части формирования Национальным банком условий для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского, на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков, добавили в Совмине.

Напомним, после совещания у Александра Лукашенко 19 сентября премьер-министр Беларуси Сергей Румас проинформировал, что правительство пересмотрит подходы к проекту бюджета и макропрогнозу на следующий год.

Первоначально правительство подготовило прогноз роста экономики на уровне 2,5% в 2020 году, Минфин сверстал проект бюджета-2020 с дефицитом 1,4% ВВП.

Тем временем международные фининституты сходятся во мнении, что белорусская экономика исчерпала восстановительный период роста после рецессии 2015-2016 годов и ее ежегодный рост в среднесрочной перспективе не может превысить 1,5-2%.

Между тем, МВФ в октябрьском WEO прогнозирует падение темпов роста ВВП Беларуси в 2020 году до 0,3%.

Заметим, что это будет год президентских выборов. Видимо, поэтому Лукашенко давит на правительство, но, как неоднократно заявляли независимые экономисты и международные финансовые институты, без реформ госсектора роста не будет. В своем нынешнем виде белорусская экономика без российской "подпитки" исчерпала себя.


Кстати, что касается 2019 года, то на данный момент зафиксирован рост ВВП в 1% и, как ожидается, по итогам года он не превысит 1,2%. Хотя власти также ранее планировали гораздо более  высокий рост.
"Белорусский партизан"
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