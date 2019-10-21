Шантаж продолжается: В России заявляют, что решение о давно обещанном кредите все еще не принято
Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
"Не решен пока [вопрос с предоставлением кредита Беларуси на $600 млн]. По Беларуси дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы", - цитирует Силуанова ТАСС.
Он добавил, что решение по вопросу с кредитом на $600 млн зависит от того, как "мы будем двигаться на треке интеграционном".
В сентябре белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках "союзного государства" Владимир Семашко заявил, что программа интеграции в "союзном государстве" между Россией и Беларусью может быть подписана 8 декабря 2019 года.
Россия обещала предоставить Беларуси кредит размером до $600 млн почти год назад, средства должнв пойти на рефинансирование платежей по погашению основного долга по ранее предоставленным Россией займам.
Белорусские власти ранее сообщали, что в связи с нежеланием России давать кредит, Беларусь может занять на эти цели деньги в Китае. Только, видимо, условия китайского кредита будут похуже, коль ждут до последнего.
"Белорусский партизан"
11:11 21/10/2019
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Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.