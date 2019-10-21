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Прокопеня рассказал, как экономика знаний поднимет белорусский ВВП

IT-бизнесмен Виктор Прокопеня рассказал каналу ОНТ, что единственная проблема IT-сектора – это образование. По мнению белорусского предпринимателя, проблема роста IT-сектора заключается именно в образовании.

В системе белорусского образования «нужно проводить большое количество изменений», сделать эту систему более актуальной.

Важно добиться того, чтобы дети, которые заканчивают школу, имели другой уровень знаний.

Виктор Прокопеня в своем интервью также отметил, что следует изменить систему преподавания знаний студентам и в вузах.

Современным белорусским компаниям не хватает специалистов, которые в том числе не являются программистами.

Он подчеркнул, что создание IT-курсов, каких-то программ, «это не только про программистов, это про огромное количество других специальностей, которые сегодня востребованы в современных компаниях».


Прокопеня также напомнил о специальных кредитах, с помощью которых будут переучивать для работы в IT.

Такую идею поддержал и глава белорусского государства на прошедшем совещании с бизнесменами страны.

Прокопеня сказал, что увеличение числа работающих в этом секторе позволит в перспективе поднять ВВП страны.
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