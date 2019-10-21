Прокопеня рассказал, как экономика знаний поднимет белорусский ВВП
IT-бизнесмен Виктор Прокопеня рассказал каналу ОНТ, что единственная проблема IT-сектора – это образование. По мнению белорусского предпринимателя, проблема роста IT-сектора заключается именно в образовании.
В системе белорусского образования «нужно проводить большое количество изменений», сделать эту систему более актуальной.
Важно добиться того, чтобы дети, которые заканчивают школу, имели другой уровень знаний.
Виктор Прокопеня в своем интервью также отметил, что следует изменить систему преподавания знаний студентам и в вузах.
Современным белорусским компаниям не хватает специалистов, которые в том числе не являются программистами.
Он подчеркнул, что создание IT-курсов, каких-то программ, «это не только про программистов, это про огромное количество других специальностей, которые сегодня востребованы в современных компаниях».
Прокопеня также напомнил о специальных кредитах, с помощью которых будут переучивать для работы в IT.
Такую идею поддержал и глава белорусского государства на прошедшем совещании с бизнесменами страны.
Прокопеня сказал, что увеличение числа работающих в этом секторе позволит в перспективе поднять ВВП страны.
10:12 21/10/2019
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Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.