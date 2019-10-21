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В 2020 году Беларусь собирается снизить импорт российского газа

В связи с планируемым запуском первого блока БелАЭС, в 2020 году Беларусь может сократить объем импорта природного газа из России.

Об этом рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на Белорусском энергетическом и экологическом форуме. При этом он подчеркнул, что потребности Беларуси в газе будут удовлетворены полностью, но объем окажется ниже того, который РБ получит в текущем году (около 20 млрд. кубических метров).

Пока не решен вопрос не только об объемах, но и о цене российского газа. Белорусские чиновники полагают, что этот вопрос должен решаться исходя из того, что в Союзном государстве для субъектов хозяйствования должны быть созданы одинаковые условия. У российской стороны, похоже, другое мнение. По крайней мере, Виктор Каранкевич сообщил, что цена будет определена после того, как будут разработаны дорожные карты в рамках реализации программы действий по интеграции в Союзном государстве. Тем самым руководство России пытается надавить на руководство РБ в целях получения согласия на большую интеграцию на условиях, предложенных Россией.
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