В 2020 году Беларусь собирается снизить импорт российского газа

Об этом рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на Белорусском энергетическом и экологическом форуме. При этом он подчеркнул, что потребности Беларуси в газе будут удовлетворены полностью, но объем окажется ниже того, который РБ получит в текущем году (около 20 млрд. кубических метров).





Пока не решен вопрос не только об объемах, но и о цене российского газа. Белорусские чиновники полагают, что этот вопрос должен решаться исходя из того, что в Союзном государстве для субъектов хозяйствования должны быть созданы одинаковые условия. У российской стороны, похоже, другое мнение. По крайней мере, Виктор Каранкевич сообщил, что цена будет определена после того, как будут разработаны дорожные карты в рамках реализации программы действий по интеграции в Союзном государстве. Тем самым руководство России пытается надавить на руководство РБ в целях получения согласия на большую интеграцию на условиях, предложенных Россией.