



По данным телеканала, документ предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, если их осуществляют за счет госсредств. Процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки.





— Пока, скорее всего, постановлением Совета Министров будет регулироваться этот ограничительный ценз, чтобы там купить кусок бумаги, вы не ходили по министерствам и не спрашивали разрешения, — рассказал Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси. — Я думаю, что определенная сумма будет стоять и лимитироваться, как предел закупки, которую может предприятие осуществлять без разрешения соответствующего органа.









При этом глава КГК признает: у некоторых посредников цены даже ниже, чем цена производителя, потому что он получает определенную дилерскую скидку у производителя.





— Знаете, что посредники многие работают по упрощенной системе налогообложения, пользуясь определенными льготами. Продают по ценам вполне приемлемым для того, чтобы с ними работали. Поэтому заслоны на пути вот таких добросовестных посредников никто не собирается ставить.