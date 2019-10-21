Коллаж: Onliner.by

Даст ли Москва кредит, обещанный Минску еще год назад? Надо ли гнать Румаса с должности премьер-министра? Когда ждать обвала национальной валюты? Почему в 21 веке беларуские чиновники конспектируют за Лукашенко?





Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич ответил на вопросы Беларускай праўды.





- Получение кредита зависит исключительно от политических условий. Минск должен принять условия «углубленной интеграции». На 8 декабря запланировано подписание неких документов. Только от этого зависит получение российского кредита.





- Российский кредит планировали пустить на рефинансирование долга перед Россией.





- Валовый долг (и государства, и госкомпаний) составляет порядка 40 миллиарда долларов. Когда может обвалиться обменный курс беларуского рубля? Когда придется погашать долги. Допустим, Россия не даст кредит, спрос на валюту станет обвальным – и придется собирать все валютные запасы и платить по долгам. Тогда и курс обвалится. Поэтому российский кредит нам нужен для поддержания стабильности на валютном рынке. До сих пор было? Набираем долги у России, Россия дает новый займ, мы берем новый кредит и погашаем старые долги перед Россией – так называемое рефинансирование.





- По большому счету Россия уже год не дает Минску никаких финансов…





-Я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию очень тяжелой. Золотовалютные резервы выросли почти до 9 миллиардов долларов (недавно были только 6 миллиардов) – накопленные ресурсы есть, но экономика ведь не развивается. Лукашенко рассчитывает на рост ВВП в этом году на 4%, а в реальности максимальный рост составит полтора процента – больше не дадим. Уже сказал, что за невыполнение прогнозных показателей погонит Румаса. Вот только кем заменит?.. Или это все шуточки?





- А премьер-министра действительно надо гнать?





- Румаса надо было бы гнать, если бы ему позволили разработать свою программу, а он ее не выполнил. Но ведь при найме на работе Лукашенко явно сказал: программа моя, а ты – выполняй. Так за что гнать Румаса? Он выполняет приказ, которому не подчиняются внешние условия. Ведь склады завалены продукцией: и тракторы, и сельхозмашины, и автомобили…





- Какой запас прочности дает накопленная «подушка безопасности» при сохранении статуса-кво самой экономики?





- Думаю, год. Но, считаю, что Россия даст кредит. Вчера ко мне приезжала съемочная группа НТВ. В интервью россиянам я сказал: я не думаю, что у нас произойдет обвал, в конечном итоге Россия всегда выделяет ресурсы. Предварительно попугает, пошумит – не первый раз, мы уже привыкли к тому. Мы же третий по значимости друг России: армия, военно-морской флот и мы. Нахаляву можем еще пожить.





- А какую цену придется платить за российскую халяву?





- Цена – потеря суверенитета. Насколько он нам цене – Бог его знаем. Иначе почему мы не поднимаем экономику?





- Беларусь ожидает год президентских выборов. Из 7 показателей выполняются только 4, экспорт падает; госбюджет-2020 года сверстан с дефицитом в миллиард рублей – ситуация в экономике не самая радужная. Какую стратегию изберет руководство Беларуси на 2020 год?





- Такая ситуация наблюдалась и раньше. Главное – посчитать голоса, а голоса у нас считает Ермошина. Она посчитает голоса гениально.





- По поводу итогов президентской кампании я не сомневаюсь. Интересно, какую экономическую стратегию власти изберут на 2020 год?





- Делегация МВФ вот-вот прибудет в Минск на переговоры. Программа реформ уже подготовлена, почти подписана, но не выполняется. Переход на рыночные рельсы управления экономикой тоже заложен в программе реформ. Если бы президент подписал программу и дал полномочия правительству – вполне можно надеяться на нормализацию ситуации. И кредит бы получили льготный от МВФ.





- Но ведь Лукашенко уже объявил, что до окончания политической вакханалии ничего «ломать» не собирается.





- У меня спрашивают: какие заслуги у Лукашенко? Огромные заслуги: нахаляву имели дешевую нефть, дешевый газ, в свое время Россия брала беларускую продукцию вне конкуренции: Александр Григорьевич то сюда приглашал российских губернаторов, то разъезжал по российским регионам – смотришь, и сбыт находился.





- На встрече с Новгородским губернатором Лукашенко сказал: “Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна, для Беларуси – тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить”.





- Журналисты НТВ вспомнили, что Евросоюз сделал колоссальные вливания в экономику Польшу. А я отвечаю: дорогие мои, вливания России в экономику Беларуси в два раза больше, чем ЕС дал Польше. Дешевая нефть, дешевый газ, сбыт продукции – что еще надо? Просто мы не поднимали свою экономику, вот и весь сказ.





- В конечном итоге всем нам придется расхлебываться за беларуское руководство.





- Придется. Раз мы держим такого президента и поддерживаем его политику – а чего другого ожидать? Будто бы от нас все не зависит. Если бы не подхалимничали, не поддакивали, а поднимались и отстаивали иные подходы и позицию. Я помню, в свое время отстаивал собственную позицию, правда, было это 20 лет назад, и я поднимался, и Мясникович поднимался, и Линг поднимался. А сегодня никто не поднимается: сидят, дрожат, что-то пишут. Что все пишет Мясникович? Ведь можно спокойно записать все на телефон, в 21 веке… Пишут-пишут, поддакивают – аж тошно уже…







