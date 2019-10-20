МТС меняет яйцо на ленту
МТС меняет визуальное оформление фирменного стиля. Центральным элементом становится динамичная красная лента, объединённая в единый блок с новым написанием «МТС».
При этом сохраняются ключевые элементы бренда: графический символ в форме яйца и красно-белая цветовая гамма.
Новое визуальное решение отражает динамичность, непрерывное развитие и инновационность компании. Внедрение обновленного фирменного стиля МТС будет проходить поэтапно и начнется с цифровых каналов и рекламы.
Как прокомментировали Marketing.by в пиар-службе МТС, переход на новую айдентику будет поэтапным. Новый логотип появится прежде всего в цифровых каналах и в рекламных материалах.
15:33 20/10/2019
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