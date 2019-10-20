МТС меняет яйцо на ленту









При этом сохраняются ключевые элементы бренда: графический символ в форме яйца и красно-белая цветовая гамма.





Новое визуальное решение отражает динамичность, непрерывное развитие и инновационность компании. Внедрение обновленного фирменного стиля МТС будет проходить поэтапно и начнется с цифровых каналов и рекламы.



