«Углубленная интеграция» в рамках «союзного государства» парализовала любую финансовую помощь, которую Россия оказывала Беларуси. МВФ готов предоставить официальному Минску кредит, но только в обмен на реформы, которые руководство страны расценивает как покушение на власть. Проект государственного бюджета на 2020 год сверстан с дефицитом в BYN1 млрд, а из $3,5 млрд внешнего долга, которые руководству страны придется погашать в следующем году, в Минске рассчитывают перезанять 75% суммы.





В преддверии президентских выборов руководство страны критически нуждается в деньгах. Но где их взять?





Сергей Балыкин: Ситуацию для БелГазеты прокомментировал экономист





-- Существует несколько вариантов поиска источников финансирования. Возможно, Россия возобновит помощь в обмен на интеграцию. Время работает на Москву, пока в Беларуси люди созреют. У белорусского государства выбор небольшой: либо в Москву за подаянием, либо реформы. В обоих случаях грозит определенная потеря суверенитета и управления экономикой. По какому пути пойдет Минск, мне трудно судить. Либо выберут переговоры с МВФ и проведение реформ или их имитацию, либо придется сдаваться Москве. Но Москва хочет уже побольше. К слову, в Кремле тоже настаивают на реформах: евразийские структуры требуют от официального Минска тех же экономических реформ.





По мнению эксперта, игра между Москвой и Минском продолжится.





-- Если она окажется неудачной, расплачиваться по долгам придется нам, а не игрокам. Ведь ставкой в этой игре являемся мы, а не они, -- отмечает Сергей Балыкин.





Существует и третий вариант: залезть в карман к населению.





-- Привычный путь -- пойти на раскручивание инфляции с девальвацией национальной валюты (включение печатного станка -- эмиссия денег -- инфляция -- девальвация). Либо поддерживать относительную стабильность белорусского рубля, но в этом случае придется закручивать гайки в экономике и душить людей более низкими зарплатами и более высокими ценами. В результате реализации последнего сценария мы все равно пойдем путем МВФ, только гораздо более болезненным способом.





Реформы выгоднее всегда, считает экономист.





-- МВФ ведь противоестественного или античеловечного не требует, он настаивает, что «экономика должна быть экономной», как говорил еще Брежнев. Руководители нашей страны в Высшей партийной школе обучались, речи Леонида Ильича слушали. Нельзя бросать деньги на ветер -- вот единственное требование МВФ, -- объясняет Сергей Балыкин.





И заключает:





-- Двигаешься ли ты к России, идешь ли ты в сторону Европы -- куда бы ты ни шел, реформы нужны обязательно. Везде экономика уже рыночная, менее рыночная или декларативно рыночная, дикий государственный капитализм. Не существует государства всеобщего благоденствия, которое берет деньги из бюджета соседнего государства и строит относительное благополучие населения. Российская тумбочка уже закрыта.