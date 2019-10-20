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Из Беларуси в ЕС поставлена первая экспортная партия тибетской ягоды годжи

Первые 200 килограммов ягоды годжи отправили в Польшу специалисты предприятия «Поречанка», что на Гродненщине. Это первый в стране опыт выращивания экзотической ягоды для экспортных поставок.

Необходимо отметить, что родиной годжи или обыкновенной дерезы является Тибет. Ягода неприхотлива и плодоносит до декабря. В Европе и США сушеные плоды пользуются в последние годы большой популярностью. Свою роль сыграл миф о том, что годжи помогает похудеть. На самом деле богатая минералами и витаминами ягода лишь полезная добавка к рациону человека.

Тем не менее, интерес к экзотической ягоде появился и у белорусских фермеров. Стоимость этого продукта на рынке ЕС составляет 5-8 долларов. В высушенном виде в Беларуси ягоды годжи продают по 12 рублей за 150 граммов.
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