Необходимо отметить, что родиной годжи или обыкновенной дерезы является Тибет. Ягода неприхотлива и плодоносит до декабря. В Европе и США сушеные плоды пользуются в последние годы большой популярностью. Свою роль сыграл миф о том, что годжи помогает похудеть. На самом деле богатая минералами и витаминами ягода лишь полезная добавка к рациону человека.





Тем не менее, интерес к экзотической ягоде появился и у белорусских фермеров. Стоимость этого продукта на рынке ЕС составляет 5-8 долларов. В высушенном виде в Беларуси ягоды годжи продают по 12 рублей за 150 граммов.