Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Предприятия Внутренней Монголии могут прийти в "Великий камень"

В будущем предприятия Внутренней Монголии обязательно станут частью Китайско-белорусского индустриального парка. Об этом заявил председатель общества содействия международной торговли Внутренней Монголии (Китай) Цзинь Шэнжуй во время посещения «Великого камня».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в парке, делегаты ознакомились с текущим положением развития «Великого камня», а также посетили центр обслуживания по принципу «Одна станция», где ознакомились с принципами обслуживания инвесторов.

Цзинь Шэнжуй также пообещал провести следующий визит в сопровождении предпринимателей из Внутренней Монголии.

Внутренняя Монголия, о которой многие слышали лишь благодаря роману "Чапаев и Пустота" Виктора Пелевина, на самом деле автономный район на севере Китая. Это цветущие степи, засушливые пустыни, горы и участки Великой Китайской стены. Север Внутренней Монголии — Хулун-Буир на стыке России, Монголии и Китая.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru