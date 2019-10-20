Цзинь Шэнжуй также пообещал провести следующий визит в сопровождении предпринимателей из Внутренней Монголии.

Внутренняя Монголия, о которой многие слышали лишь благодаря роману "Чапаев и Пустота" Виктора Пелевина, на самом деле автономный район на севере Китая. Это цветущие степи, засушливые пустыни, горы и участки Великой Китайской стены. Север Внутренней Монголии — Хулун-Буир на стыке России, Монголии и Китая.