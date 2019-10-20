Предприятия Внутренней Монголии могут прийти в "Великий камень"
В будущем предприятия Внутренней Монголии обязательно станут частью Китайско-белорусского индустриального парка. Об этом заявил председатель общества содействия международной торговли Внутренней Монголии (Китай) Цзинь Шэнжуй во время посещения «Великого камня».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в парке, делегаты ознакомились с текущим положением развития «Великого камня», а также посетили центр обслуживания по принципу «Одна станция», где ознакомились с принципами обслуживания инвесторов.
Цзинь Шэнжуй также пообещал провести следующий визит в сопровождении предпринимателей из Внутренней Монголии.
Внутренняя Монголия, о которой многие слышали лишь благодаря роману "Чапаев и Пустота" Виктора Пелевина, на самом деле автономный район на севере Китая. Это цветущие степи, засушливые пустыни, горы и участки Великой Китайской стены. Север Внутренней Монголии — Хулун-Буир на стыке России, Монголии и Китая.
10:39 20/10/2019
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